Liverpool - Salah laisse planer le doute sur son avenir

L'attaquant égyptien veut seulement "profiter du moment" après le sacre des Reds cette semaine en Premier League.

Mohamed Salah a admis qu'il n'était pas sûr de son avenir à après le triomphe des Reds en . L'international égyptien a encore trois ans de contrat à Anfield.

Bien que l'international de 28 ans refuse de dévoiler quoi que ce soit pour ses projets d'avenir, il n'a pas fait grand-chose pour étouffer les spéculations en cours lors d'une interview accordée à LA FM Colombia.

Interrogé sur ses ambitions alors qu'il entre dans la prochaine phase de sa carrière, Salah a répondu : "Je veux juste profiter d'aujourd'hui et profiter du moment présent ! Personne ne connaît l'avenir et ce qui va se passer. Voyons ce qui va se passer.

"Mais au moment où nous gagnons la , nous gagnons la Premier League, je suis heureux. Voyons ce qui va se passer dans le futur, mais je suis très heureux de gagner et de remporter ces trophées."

L'ancien ailier de la Roma a ensuite félicité Jurgen Klopp pour avoir fait de Liverpool de véritables prétendants aux trophées, tout en insistant sur le fait que la décision de s'associer au projet allemand à Anfield il y a trois ans a été facile à prendre.

"Il n'y a pas de secret. Je ne crois pas aux secrets dans le football. Je crois simplement au travail, la mentalité doit parfois changer", a déclaré Salah.

"Depuis que [Klopp] est arrivé ici, la première chose qu'il a essayé de faire est de changer la mentalité des joueurs pour une mentalité de gagnant. Il a bien réussi dans ce domaine. Je suis venu ici et il me racontait le plan de tout et j'étais excité de venir. Nous faisons les choses bien."

Salah a ajouté sur sa performance individuelle cette saison : "Je joue toujours au même poste qu'un ailier. Je n'ai jamais joué en tant qu'attaquant auparavant. Mais le nombre de buts entre cette saison et la saison dernière n'est pas si loin.

"La saison dernière, en Premier League, j'ai marqué 22 buts. Cette saison [jusqu'à présent] j'en ai marqué 19. Un match, je pourrais marquer un triplé et ce serait 22 ! Je ne vois pas de différence."