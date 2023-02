Lionel Messi invité à retourner au Barça

Alors que la rumeur d'une non-prolongation de Lionel Messi au PSG, l'Argentin a été invité à retourner au Barça. Que fera la Pulga?

Comme tout le monde le sait, le contrat de Messi expire en juin et les négociations de prolongation entre l'Argentin et la direction parisienne sont pour l'instant à l'arrêt depuis la fin de la Coupe du monde. Alors que les différentes parties ont longtemps été sur la même longueur d'onde, la Pulga souhaiterait désormais ne pas prolonger son aventure dans la capitale français. Les rumeurs quant à sa future destination vont donc bon train. Et l'Argentin vient à nouveau d'être invité à retourner au Barça.

« J'adorerais que Messi revienne au Barça »

Parmi les futures destinations possibles pour la Pulga, la piste menant au Barça est évidemment souvent relancée. C'est cette fois au tour d'un ancien équipier de l'Argentin de souhaiter un retour de Messi « à la maison ». « Nous verrons bien si Messi reviendra au Barça, mais oui j'adorerais cela » a déclaré Ronald Araujo lors de l'émission Jijantes FC de Gerard Romero.

Après avoir connu une première saison compliquée sans son maître à jouer, les hommes de Xavi semblent avoir trouvé leur renouveau et s'en sortent, pour l'instant, plutôt bien sans l'Argentin en Liga. Mais le retour de la Pulga reste un grand espoir en Catalogne. « Le retour de Leo serait très spécial. C'est le meilleur joueur du monde et nous serons heureux s'il peut venir. Si j'étais Mateu Alemany [directeur du football au Barça], je signerais Rodrigo Bentancur et Leo Messi. »