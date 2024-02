Ligue 1, Pierre Sage dévoile l’objectif de l’OL après la victoire à Metz

L’OL a enchaîné une quatrième victoire, vendredi, face à Metz en Ligue 1. Pierre Sage évoque l’objectif des Gones en championnat.

Pour le compte de l’ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais était en déplacement au Stade Saint-Symphorien, vendredi, pour défier le FC Metz. Une rencontre qui a fini par tourner à l’avantage des Gones, qui étaient quand-même menés au score. L’OL s’est imposé sur le score de 1-2 face aux Messins.

L’OL en pleine forme

L’Olympique Lyonnais semble retrouver ses esprits en championnat de France après un début de saison chaotique. Ce vendredi, les Gones ont enchaîné un quatrième succès de rang en Ligue 1. Alors que le FC Metz a ouvert le score dès la 13e minute de jeu grâce à son avant-centre franco-géorgien, Georges Mikautadze, Lyon a pu revenir dans le jeu avant la pause. Ceci par le biais d’Alexandre Lacazette qui a égalisé (45e+1).

Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais, qui a pris le contrôle du match, s’est vu récompenser par une réalisation de Saïd Benrahma, qui a doublé la mise pour les visiteurs à l’heure de jeu (60e). C’est le premier but de l’Algérie sous ses nouvelles couleurs. Cette victoire est un quatrième succès de rang en championnat pour les Gones, qui ont récemment battu Marseille (1-0), Montpellier (1-2) et Nice (1-0).

Getty

"Tant qu'on n'aura pas nos 35 points..."

Avec ce succès, l’Olympique Lyonnais se positionne provisoirement à la 10e place de Ligue 1 avec un total de 28 points au compteur. Après avoir analysé le match, l’entraîneur lyonnais, Pierre Sage, en profite pour faire savoir que l’objectif des Gones cette saison reste le maintien. Parlant de la victoire à Metz, Sage estime que le but messin a réveillé les performances qui dormaient en ces joueurs.

« La meilleure chose que l'on a faite dans ce match, c'est de prendre un but. A partir du moment où on a pris un but, on a vraiment développé le football que l'on voulait jusqu'à la mi-temps mais on aurait dû égaliser avant. On marque juste avant la pause et rentrer avec ça au vestiaire, ça nous donne de l'énergie. D'ailleurs, ça s'est vu sur le début de deuxième mi-temps », a-t-il lancé en conférence de presse après la victoire.

Getty

« La fin de match a été gérée psychologiquement un peu bizarrement parce qu'on s'est recroquevillé, on a fait pas mal de fautes, des mésententes, des mauvais choix. On sentait qu'on était à la fois content de rattraper l'histoire mais aussi un peu apeuré de gérer cette situation-là et je pense qu'on a mal géré en fin de match », a-t-il ajouté avant de conclure : « Tant qu'on n'aura pas nos 35 points, on sera toujours dans l'idée d'atteindre cet objectif et d'agir comme une équipe comme ça ».