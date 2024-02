Montpellier – Lyon : L’OL enchaine face aux Héraultais (1-2)

Montpellier et l’OL étaient aux prises dimanche pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Score final, 1-2.

Le MHSC et l’Olympique Lyonnais s’affrontaient dimanche après-midi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Menés pendant la majeure partie du match, les Gones ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser Montpellier et empocher les trois points de ma rencontre.

Montpellier donne une leçon de réalisme à l’OL

C’est l’OL qui lançait les offensives d’entrée de jeu obligeant les Héraultais à défendre dans leur moitié de terrain. Les Gones s’illustraient même déjà avec une frappe de Corentin Tolisso qui passait à côté du cadre (6e). Lyon se montrait dangereux dans ces premières minutes notamment avec les percussions d’Ernest Nuamah le côté droit. Mais les hommes de Pierre Sage ne trouvaient pas la faille malgré une large domination dans le premier quart d’heure. Alors que les Rhodaniens manquaient de réalisme devant, Montpellier marquait sur sa première occasion mais le but d’Akor Adams était refusé pour un hors-jeu (17e).

Lyon repartait donc de l’avant et Tolisso encore une fois (19e) et Nicolas Tagliafico (20e) tentaient leur chance sans grande réussite. Après la première frayeur, les hommes de Michel Der Zakarian finissait par punir l’OL avec l’ouverture du score de Nordin qui profitait d’un centre de Sylla pour tromper Anthony Lopez (1-0, 23e). Après ce but, le jeu devenait équilibré avec les occasions de part et d’autre mais le score en restait bien là jusqu’à la pause.

L’OL renverse Montpellier

Au retour des vestiaires, Montpellier est revenu avec plus d’envie contrairement aux Gones qui ne se retrouvaient pas dans les premières minutes du second acte. Mais Lyon revenait dans le match et se procurait alors quelques occasions avec Benrahma (52e) et Fofana (62e) toujours sans réussite. Pendant ce temps, Anthony Lopes s’imposait sur les offensives héraultaises pour maintenir l’OL en vie. Et les Gones parvenaient à se remettre sur les rails grâce à leur capitaine, Alexandre Lacazette, qui égalisait sur une frappe surpuissante qui surprenait Benjamin Lecomte (1-1, 74e).

Revigorés par l’égalisation, les hommes de Pierre Sage insistaient sur le camp adverse et finissaient par avoir gain de cause. Après une frappe de Jake O’Brien repoussée par Lecompte, le ballon revenait dans les pieds de Maxence Caqueret qui envoyait un missile pour donner l’avantage aux Gones (1-2, 82e). Un avantage que Lyon réussit à conserver jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette victoire, l’OL (13e, 22pts) s’éloigne de la zone rouge tandis que Montpellier (15e, 19pts) s’en rapproche.