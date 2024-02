Metz – Lyon : Des Gones renversants (1-2)

Metz et Lyon s’affrontaient vendredi pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Score final, 1-2.

Le match d’ouverture de la 23e journée de Ligue 1 mettait aux prises vendredi soir, l’Olympique Lyonnais et le FC Metz. Menés rapidement au score, les Gones ont su renverser les Lorrains et enchainent une quatrième victoire de suite en championnat.

Un premier acte âprement disputé

C’est l’OL qui a donné le coup d’envoi mais le pressing des Messins faisait perdre le ballon aux Gones. Metz tentait d’ailleurs une incursion dans la surface lyonnaise mais Jake O’Brien s’imposait face à Udol grâce à son physique (2e). Les Gones, en confiance, partait vite à l’attaque et envoyait une première alerte sur le camp lorrain mais Orel Mangala ne cadrait pas son tir (7e). Dans ce jeu de passe-passe d’occasions, c’est Metz qui prenait les devants.

Après une récupération haute des Messins, Georges Mikautadze se débarrassait d’O’Brien et allait tromper Anthony Lopes d’un joli ballon piqué (1-0, 13e). Les Gones essayaient de revenir au score mais se heurtaient à une bonne défense des Grenats qui s’offraient aussi d’autres occasions. Metz pensait conserver son avantage jusqu’à la pause mais Alexandre Lacazette en a décidé autrement. Après une frappe de Maitland-Niles depuis l’extérieur de la surface, le capitaine lyonnais récupérait le ballon et ajustait Alexandre Oukidja pour égaliser pour l’OL juste avant la pause (1-1, 45+1).

L’OL enfonce Metz

En seconde période, les Gones continuent sur la lancée de leurs dernières minutes lors du premier acte. Dès l’entame de la seconde mi-temps, Said Benrahma tentait déjà sa chance mais sa frappe passait au-dessus des cages de Metz (48e). Lyon continuait ensuite de pousser et finissait par prendre l’avantage grâce à…Benrahma. Après un ballon repoussé par Oukidja, Maxence Caqueret trouvait l’international algérien qui marquait dans le but vide (1-2, 60e).

Privés du ballon par les Gones, les Grenats parvenaient quand même à s’offrir quelques occasions mais manquaient à chaque fois de précision. Les Gones assiégeaient d’ailleurs les locaux dans les dernières minutes et conservaient son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette nouvelle victoire, l’OL (10e ,28pts) continue sa remontée au classement et fait provisoirement son entrée dans le top 10 de Ligue 1 De son côté, Metz (17e, 17pts) s’enfonce encore plus et est plus que jamais reléguable.