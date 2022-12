Les funérailles de Pelé auront lieu lundi à Santos

Décédée ce jeudi à l'âge de 82 ans, l'icone brésilienne aura droit à un dernier adieu lundi, lors de funérailles publiques organisées à Santos.

Le monde du football est en deuil après le décès de la légende du Brésil et de Santos, jeudi, à la suite de complications liées à un cancer du côlon. Il avait 82 ans.

Alors que les joueurs passés et actuels et les clubs de football du monde entier lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, le Santos Futebol Clube a publié tous les détails sur la façon dont les fans peuvent dire au revoir à l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

La procédure a été finalisée alors que l'état de santé de Pelé se détériorait tout au long des mois de novembre et décembre, l'homme lui-même ayant son mot à dire sur le lieu des funérailles.

La cérémonie publique de Pelé aura lieu du 2 janvier 2023 au 3 janvier au matin. Le grand public aura accès à un portail et des entrées séparées seront prévues pour les responsables politiques et autres personnalités, ainsi que pour les membres de la presse.

Son enterrement privé aura lieu après un défilé dans les rues de Santos le 3 janvier.

Pelé sera inhumé et emmené à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo avant que ses funérailles publiques ne débutent le 2 janvier au Vila Belmiro (stade de Santos).

L'événement public durera exactement 24 heures, après quoi il y aura une procession dans les rues de Santos pour célébrer l'icône. Ensuite, il sera enterré en privé aux côtés d'autres membres de sa famille dans le Memorial Necropole Ecumenica.

Après le défilé du cercueil de Pelé dans les rues de Santos, il sera enterré dans le Memorial Necropole Ecumenica. Cette zone ne sera pas accessible au public.