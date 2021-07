L'arbitre le plus riche du monde au sifflet pour Italie-Angleterre

Bjorn Kuipers, 48 ​​ans, qui est aussi "l'arbitre le plus riche du monde", sera le premier officiel néerlandais à siffler une finale de l'Euro.

Lorsque l'Angleterre et l'Italie s'affronteront au stade de Wembley le dimanche 11 juillet, Bjorn Kuipers, 48 ​​ans, arbitre international depuis 2006, deviendra le premier arbitre néerlandais à arbitrer une finale de Championnat d'Europe.

En ce qui concerne sa carrière d'arbitre, Kuipers a une grande expérience des grands tournois. Bien que ce soit la première fois qu'il officie en finale du Championnat d'Europe, Italie contre Angleterre sera sa septième finale en compétition UEFA.

Kuipers a précédemment dirigé les finales de la Ligue Europa 2018 et 2013, la finale de la Ligue des champions 2014 entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, la finale de la Supercoupe de l'UEFA 2011 et deux autres finales du tournoi des jeunes de l'UEFA, dont l'une comprenant l'équipe nationale anglaise des moins de 21 ans.

Kuipers a également fait partie de l'équipe d'arbitrage à l'Euro 2012 et 2016, et a officié aux Coupes du monde de football en 2014 et 2018. Son match le plus important avant l'Euro 2020 était la demi-finale de la Ligue des champions entre Manchester City et le PSG.

Kuipers est probablement bien connu de la Ligue 1 pour avoir expulsé Angel di María et s'être engagé dans une discussion animée avec le milieu de terrain du PSG Marco Verratti, qui a affirmé que Kuipers avait dirigé un langage fleuri à son égard.

Kuipers est un homme d'affaires hors des terrains : propriétaire d'une chaîne de supermarchés et sponsor de Max Verstappen, il est connu comme « l'arbitre le plus riche du monde », avec un rapport de 2016 estimant sa fortune à plus de 12 millions d'euros.