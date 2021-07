La Juventus n'a "aucun signal" d'un départ de Ronaldo

Cristiano Ronaldo n'a plus qu'un an de contrat à Turin, mais rien n'indique qu'il va changer d'air cet été. C'est son club qui l'affirme.

La Juventus n'a reçu "aucun signal de Cristiano Ronaldo" suggérant qu'il pourrait quitter le club. C'est ce qu'assure le nouveau directeur général de la Vieille Dame, Federico Cherubini. En l'état actuel des choses, le Portugais est donc bien parti pour aller au bout de son contrat chez les Bianconeri.

Le quintuple lauréat du Ballon d'Or entame donc les 12 derniers mois de son contrat à Turin et il aura 37 ans au terme de cet engagement. Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps n'a cependant montré aucun signe de déclin. La saison dernière, il a même terminé meilleur buteur de Serie A. Et les Piémontais e semblent pas trop inquiets par rapport aux rumeurs qui l'envoient à Manchester United, au Paris Saint-Germain et aux Etats-Unis.

Cherubini s'est donc confié aux journalistes au sujet du cas Ronaldo : "Il n'y a eu aucun signal de sa part (quant à un prochain départ). Surtout les rumeurs selon lesquelles il devrait y avoir un transfert et il n'y a aucun signe de la Juventus à cet égard. La saison dernière, il a marqué 36 buts en 44 matchs, les chiffres ne disent pas toujours tout mais cachent beaucoup de vérités, nous sommes heureux que Ronaldo puisse rejoindre l'équipe dès qu'il aura terminé ses vacances."

Relancé une nouvelle fois sur le sujet et prié de promette que CR7 sera toujours bianconero lors de l'exercice à venir, Cherubini a ajouté: "Je n'ai pas la boule de cristal, mais pour le moment, il n'y a aucun signal concernant un éventuel transfert."

Un mercato discret à Turin ?

Tout en espérant voir Ronaldo rester au club, la Juve reste attentif au mercato et guette les bonnes affaires. Il n'est pas prévu toutefois qu'il y ait trop de mouvements du côté de l'Allianz, même si le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli, fait partie de ceux sur lesquels les Bianconeri ont un œil.

Cherubini a poursuivi en dévoilant les plans du mercato suite au retour de Massimiliano Allegri à la barre technique : "Nous sortons de quelques saisons où nous avons fait des investissements importants et ciblés qui nous permettent d'atteindre le début de la saison avec une équipe compétitive. Nous ne seront peut-être même actifs sur le marché des transferts, car nous pensons avoir une équipe compétitive et notre idée est notre entraîneur. Bien sûr, dans une logique de partage de stratégies et d'objectifs, nous savons que quelque chose peut être amélioré mais cela ne veut pas dire que cela se produira. Nous avons un plan pour le renforcement progressif de l'équipe au fil des ans et surtout d'attendre les investissements réalisés ces dernières années, notamment au cours des deux dernières années avec le rajeunissement de l'équipe. Nous sommes convaincus que nous avons déjà une large marge de progression avec les atouts techniques à notre disposition. Ce ne sera pas un marché sur lequel nous serons très actifs, mais nous serions vigilants et prêts à saisir des opportunités avec des paramètres techniques et économiques conformes à notre plan."