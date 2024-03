La compo du PSG contre la Real Sociedad : Luis Enrique a tranché pour Mbappé

Luis Enrique a tranché sur Kylian Mbappé dans le onze du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad, mardi.

Le PSG affronte la Real Sociedad mardi soir à l’occasion de la manche retour des 8es de finale de la Ligue des Champions. Un match crucial pour le club parisien qui doit éviter une mauvaise surprise après son avantage à l’aller. Ainsi, Luis Enrique se doit d’aligner ses meilleurs éléments sur le terrain. Mais l’incertitude tourne toujours autour de la titularisation ou non de Kylian Mbappé. Une question sur laquelle l’entraineur espagnol a enfin tranché dans sa compo contre les Basques.

Un match décisif pour le PSG

Victorieux à l’aller (2-0), le PSG joue pourtant un match totalement différent face à la Real Sociedad ce mardi. Le club basque, qui est à domicile ce soir, a déjà annoncé la couleur face aux Parisiens par la voix de son entraineur, Imanol Alguacil. Mais Luis Enrique et ses joueurs ne viennent pas non plus avec la certitude d’être qualifiés bien qu’ils aient déjà pris une option sur la qualification. C’est bien pour cela que le technicien espagnol prévoit d’aligner ses meilleurs éléments du moment même si les surprises ne manquent pas dans sa compo.

La grande surprise de Luis Enrique face à la Real Sociedad

C’est dans un système de 4-3-3 que Luis Enrique va faire évoluer son équipe contre la Real Sociedad ce mardi. Sans grande surprise, Gianluigi Donnarumma devrait tenir sa place dans les buts du PSG. Toutefois, il y aura une grosse surprise dans la défense. De retour de blessure après 10 mois sans jouer et n’ayant eu quelques minutes récemment, Nuno Mendes serait pressenti pour être titulaire sur le flanc gauche au détriment de Lucas Beraldo. Le côté droit sera logiquement occupé par Achraf Hakimi. Revenu également de blessure, le capitaine, Marquinhos, incertain, devrait démarrer sur le banc. La charnière centrale serait ainsi formée par Danilo Pereira et Lucas Hernandez.

Mbappé titulaire ? La grande décision de Luis Enrique

Un autre joueur va faire son retour dans l’entrejeu du PSG contre la Real Sociedad ce soir. Laissé sur le banc par Luis Enrique contre Monaco, Warren Zaire-Emery devrait faire son retour en tant que titulaire. Le jeune international français formerait alors le trio du milieu de terrain avec Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin en attaque, Luis Enrique a pris une grande décision sur Kylian Mbappé. Remplacé contre Monaco et avec un nouveau statut aux yeux de l’Espagnol, le capitaine de l’Equipe de France devrait bel et bien être titulaire ce soir. Kylian Mbappé assurera ainsi l’animation offensive du PSG en compagnie d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

La compo attendue du PSG contre la Real Sociedad

Donnarumma – Hakimi, Danilo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Vitinha, Ruiz, Zaïre-Emery – Dembélé, Mbappé, Barcola