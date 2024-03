Real Sociedad - PSG : L'annonce décisive de Luis Enrique sur Mbappé

Luis Enrique a fait une annonce décisive sur le temps de jeu de Kylian Mbappé à la veille de Real Sociedad – PSG.

Le PSG affronte la Real Sociedad mardi soir à l’occasion des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. A l’instar de l’entraineur du club basque, Imanol Alguacil, Luis Enrique était également en conférence de presse pour répondre aux questions des médias. Le technicien espagnol a saisi l’occasion pour évoquer encore une fois le cas de Kylian Mbappé.

Luis Enrique pense à écarter encore Kylian Mbappé

L’incertitude règne toujours autour de la titularisation de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad ce mardi. Même en cas de titularisation, l’on se demande si l’international français jouera l’intégralité de la rencontre. Toutefois, il n’y a que Luis Enrique qui détient la réponse à ces interrogations et ce dernier a déjà fait son choix. Après avoir sorti Mbappé à la mi-temps vendredi contre Monaco, Luis Enrique pourrait répéter cela demain soir. « Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? », a répondu au micro de RMC Sport lorsqu’il a été interrogé sur la question.

« Ce que j'espère de l'équipe c'est qu'elle soit à la hauteur du rendez-vous. Affronter le match comme on l'a fait. Je vois que l'équipe a de la confiance. On a l'objectif de gagner le match et ce sera compliqué », poursuit-il ensuite en conférence de presse au sujet de sa gestion de Mbappé.

Luis Enrique tacle les cadres du PSG et encense les jeunes

Cette saison, Luis Enrique accorde du temps de jeu à plusieurs jeunes. Sous sa houlette, des joueurs comme Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola ou encore Lucas Beraldo donnent satisfaction sous le maillot du PSG. Pour certains par contre, l’inexpérience de ces jeunes pourrait coûter cher au club lors des grands matchs comme celui contre la Real Sociedad. Mais Luis Enrique voit les choses autrement.

« C'est quoi l'expérience, que les jeunes ne peuvent pas jouer ? Je me fie à ce que je vois pendant la semaine, ce que je vois à l'entraînement. Parfois je change ma compo au dernier moment. Je ne regarde pas l'âge ou l'expérience, cela ne veut rien dire », explique le tacticien espagnol. Relancé ensuite sur l’attitude de Kylian Mbappé lors de sa récente sortie, l’ancien coach du Barça a préféré botter en touche. « Je crois que le match de mardi est aussi important donc il n'y a pas d'autre commentaire à faire », tonne-t-il.

Luis Enrique veut bien gérer le choc contre la Real Sociedad

Luis Enrique a bien fini par être interroger sur le choc contre la Real Sociedad. L’ex-sélectionneur de l’Espagne a surtout évoquer les temps faibles du PSG lors des matchs de C1. Temps faibles que l’Espagnol compte bien gérer face au club basque, mardi.

« On a tous des temps forts et faibles. On doit améliorer nos temps faibles mais c'est normal. Les équipes montrent des tendances tout au long de la saison. On est dans un processus normal d'amélioration, on a encore une marge. Ce match c'est une finale. L'équipe qui perdra quittera la compétition. Nous sommes dans le meilleur moment de la saison et j'espère que le niveau va continuer de s'améliorer », confie Luis Enrique.