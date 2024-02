Après son remplacement contre Rennes, Kylian Mbappé n’est plus qu’un joueur comme les autres au PSG

Kylian Mbappé n’incarne plus l’avenir du PSG. Et pour son club, l’ère d’après commence dès maintenant.

Dimanche soir, lorsqu’à la 65e minute du match PSG – Rennes, Luis Enrique a fait le choix de rappeler Kylian Mbappé sur le banc, il fallait se frotter les yeux pour le croire. Le technicien espagnol avait-il vraiment fait le choix de se passer de son meilleur joueur pour la demi-heure du match ? C’était bien le cas et, comme on pouvait s’y attendre, cette décision a fait beaucoup réagir.

Mbappé n’est plus intouchable

Pour la première fois depuis qu’il est sur le banc de l’équipe parisienne, l’entraineur espagnol a remplacé sa star sans que celle-ci ne souffre d’aucun souci physique. C’est donc un fait assez rare pour être passé sous silence. Le Bondynois n’avait connu un tel « désaveu » que deux fois auparavant depuis son arrivée dans la capitale française en 2017.

Le technicien espagnol a osé faire un choix que peu de ses prédécesseurs avaient effectué. Néanmoins, on peut légitimement se demander s’il aurait agi de la sorte si l’avenir du génie Bondynois était encore lié à celui du PSG. Probablement pas.

Non, si Mbappé ne dispose plus des faveurs qu’il avait avant c’est parce que son aventure avec les champions de France touche à son terme et qu’il a fait en sorte que tout le monde le sache en plein milieu de la saison. A présent, il est élément comme n’importe quel autre au sein de cet effectif francilien. Et son coach n’a même pas cherché à le cacher lorsqu’il a été questionné sur ce sujet à l’issue de la rencontre.

Luis Enrique a assumé son choix

"Il faut que nous soyons habitués à jouer sans Kylian, tôt ou tard, cela va arriver. Quand je vais le juger nécessaire, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec les joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine", a-t-il déclaré. En gros, et pour reprendre la formule chère à Unai Emery, le Bondynois est devenu un simple X au sein de cette équipe. Assez surprenant lorsqu’on sait qu’il s’agit tout de même du meilleur réalisateur de l’histoire de ce club, avec un total de 244 buts inscrits.

Luis Enrique a donc sévi. Mais est-ce que sportivement ce remplacement s’imposait ? Il est évident que l’ancien monégasque ne réalisait pas sa meilleure prestation sous le maillot parisien. Assez effacé, il n’a guère pesé sur le jeu des siens. Durant le temps qu’il a passé sur la pelouse, il n’a signé aucun tir cadré. Et c’est une première pour lui depuis 19 matches avec Paris. La dernière fois que ça lui était arrivé c’était face à Montpellier, le 3 novembre dernier.

Si l’on excepte cette faible productivité aux avant-postes, il serait cependant exagéré de dire qu’il a raté son match. Il n’a réussi qu’un dribble sur quatre, mais il s’agit de sa moyenne habituelle. En 65 minutes, il a touché 44 ballons et a réussi 80% de ses passes. Donc de ce côté-là, il n’a pas été ridicule non plus. De fait, si elle n’est pas dénuée de sens, sa substitution n’apparaissait pas non plus comme une nécessité absolue.

Et puis, il s’agit tout de même de Mbappé. Le meilleur buteur du championnat, avec 21 buts inscrits. Capable à tout moment de faire la différence, a fortiori lorsque son équipe est dans une situation délicate. Ce qui était le cas à ce moment-là puisque les Rennais menaient 1-0 à la marque. Le rappeler sur le banc dans ces circonstances apparait donc clairement comme un moyen de le piquer, pour ne pas dire le punir.

Une décision sportive ou une sanction administrative ?

Face aux médias, Enrique n’a d’ailleurs pas hésité à le piquer encore plus en suggérant que sans lui Paris joue plus en tant qu’équipe : « Est-ce que Mbappé était d’accord pour être remplacé ? Les entraîneurs doivent prendre des décisions, ça devait arriver un jour. C’est important pour notre équipe d’apprendre à débloquer les situations de jeu de manière collective ».

En tout état de cause, le choix de technicien ibérique parait assumé et on peut d’ores et déjà assurer qu’il ne déviera pas de sa ligne de conduite d’ici la fin de l’exercice. La question qui peut être posée c’est est-ce qu’il a agi en concertation avec sa hiérarchie ou de son propre chef. A une époque pas si lointaine, un coach du PSG n’aurait clairement pas pu se passer de LA star sans l’aval de la direction. Mais aujourd’hui, cet aval n’est plus obligatoire. Il n’y a aucun risque que le coach se fasse tirer les oreilles par Nasser Al-Khelaifi, car les états d’âme de Mbappé ne sont désormais plus la préoccupation première du board.

Mbappé va faire parler son orgueil, reste à savoir comment

Enfin, il n’est pas interdit non plus de voir le bon côté des choses. Comme l’a fait par exemple l’ancien gardien parisien Mickaël Landreau sur Canal+ dimanche soir. « Si on veut faire une interprétation positive on peut dire qu’en gros, on prépare la Ligue des Champions et on veut gagner des trophées. Ça serait la gestion d’un effectif et du physique des joueurs. Pour que tout le monde soit dans les meilleures dispositions », a-t-il déclaré, donnant ainsi raison à Luis Enrique. Une rotation préventive et qui amènerait l’atout numéro 1 de l’équipe à se présenter plus frais pour les matches qui comptent durant la dernière partie de la saison.

L’explication se tient, à condition bien sûr que l’intéressé mette de côté son égo accepte son sort. Car dans le scénario contrario, celui qui le verrait prendre ombrage de ce nouveau traitement à son encontre, il n’est pas certain qu’on ait droit à la meilleure version de Mbappé durant la dernière ligne droite de l’exercice. Evidemment, jusqu’ici, il a toujours su faire la part des choses et démontrer qu’il savait faire abstraction des problèmes qui le concernent une fois qu’il est sur le terrain. Mais, d’un autre côté, ça reste un être humain et c’est peu dire que d’affirmer qu’il n’a pas encore eu à vivre ce genre de mise au ban durant sa carrière parisienne.