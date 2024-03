Real Sociedad : Imanol Alguacil annonce la couleur contre le PSG

L’entraineur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, s’est exprimé lundi, sur le choc prévu contre le PSG, mardi.

La Real Sociedad reçoit le Paris Saint-Germain mardi soir lors des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. L’entraineur du club basque, Imanol Alguacil, était en conférence de presse ce lundi en prélude au choc contre les Parisiens. Et le technicien espagnol est très optimiste pour une qualification face au club francilien.

Imanol Alguacil confiant avant le PSG

Défait à l’aller par le PSG (2-0), la Real Sociedad aura fort à faire pour renverser la situation mardi face à une équipe supérieure sur le papier. Plusieurs observateurs voient d’ailleurs une élimination du club basque. Un pessimisme déploré par Imanol Alguacil qui estime que son équipe est capable de créer la surprise.

(C)Getty Images

« C'est qu'ils ne comprennent pas le football. Quand des équipes sont restées derrière, dans toutes les compétitions il y a eu des surprises. Des équipes ont su inverser la situation. Si mardi on joue comme la première période du match aller à Paris, l'équipe est capable de marquer un but et de renverser la situation. Tout le monde le sait », déclare le technicien espagnol.

La Real Sociedad veut créer la surprise face au PSG

La Real Sociedad a un retard de deux buts sur le PSG. Ce qui n’est pas un très écart pour le club basque. Mais pour espérer réaliser une remontada comme on l’a si bien vu dans cette compétition ces dernières saisons, le club espagnol a tout intérêt à marquer en premier. Par contre, pour Imanol Alguacil, marquer en premier n’a pas d’importance.

Getty

« J'attends un match assez ouvert en raison du profil des deux équipes. Mais on s'attend parfois à un match et c'est un autre qui se passe. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement de marquer dans le début de match mais bien d'être actif. Si on peut améliorer les détails que l'on n'a pas su faire à Paris, je suis sûr que l'on peut y arriver. Peu importe quand on marquera, en travaillant avec le soutien des supporteurs, on pourra y arriver », poursuit l’ancien joueur de la Real Sociedad.

Imanol Alguacil ne se focalise pas sur Mbappé

L’entraineur espagnol n’a pas manqué de donner son avis sur le feuilleton Mbappé qui secoue le PSG ces derniers jours. Alors qu’il y a un doute sur l’état d’esprit du Français qui pourrait même ne pas jouer, Imanol Alguacil refuse de voir en cela un avantage pour son équipe.

Getty Images

« Non ce n'est pas un avantage. S'il joue, il sera très frais. S'il ne joue pas, un autre très bon joueur jouera. Paris a de très bons joueurs, j'admire beaucoup leur coach et il me connait. Mbappé est unique mais s'il ne joue pas, ils auront un autre très bon joueur. Je pense qu'ils ne seront pas tranquilles vu comment on a joué la première période là-bas », conclut le technicien basque.