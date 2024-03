L’OM et Jean-Louis Gasset, et l’histoire prend fin !

L’histoire ne va pas continuer entre l’Olympique de Marseille et Jean-Louis Gasset.

Arrivé à la tête de la formation du Sud de la France le 20 février dernier en remplacement de Gennaro Gattuso, qui a été mis à pied par les dirigeants phocéens, Jean-Louis Gasset conduit à bien le groupe marseillais jusque-là. Au point où tout le monde souhaiterait que le technicien français reste le plus longtemps possible sur le banc de l’OM. Mais ce ne serait pas le cas.

Gattuso à l’OM, l’équipe va bien !

Alors que l’Olympique de Marseille se dandinait depuis le début de l’année, le club phocéen a retrouvé une stabilité inattendue depuis le 20 février dernier que Gasset a été choisi pour diriger le staff technique, aux dépens de Gennaro Gattuso. Depuis, c’est cinq victoires en autant de sorties, toutes compétitions confondues pour un OM, qui était en perdition.

Getty

En Ligue 1 française, le technicien français a réussi à faire gagner l’Olympique de Marseille contre Montpellier (4-1), Clermont Foot (1-5) et le FC Nantes (2-0). En Ligue Europa, Gasset et ses hommes ont battu le Shakhtar Donetsk en barrages (3-1) avant de s’offrir la Villarreal (4-0) en match aller des huitièmes de finale.

L'article continue ci-dessous

Gasset quitte l’OM en fin de saison

S’il a réussi à redonner du sourire aux supporters et dirigeants de l’Olympique de Marseille depuis son arrivée, beaucoup souhaiteraient voir Jean-Louis Gasset rester à la tête du staff technique olympien au-delà de l’été prochain. Mais cela ne se produirait pas.

Getty

A en croire les informations de L’Equipe, en dépit des débuts idylliques à Marseille, Jean-Louis Gasset n'envisage pas de rester au-delà de cette saison, et ses dirigeants partagent cette vision. Déjà, Pablo Longoria et Mehdi Benatia se seraient lancés à la quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Et les noms de Christophe Galtier et Paulo Fonseca sont évoqués pour remplacer l’ancien coach de Saint-Etienne.