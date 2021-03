Kylian Mbappé aux JO ? Noël Le Graët « l'aimerait bien »

Le président de la FFF aimerait bien voir l'attaquant du PSG jouer les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain.

Participant à une réunion au siège de la Ligue de Paris-Ils de France de football, Noël Le Graët actuellement en campagne pour sa réélection à la tête de la Fédération Française de Football, en a profité pour répondre aux questions des journalistes présents sur place.

Noël Le Graët s'est ainsi prononcé sur une éventuelle participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain : « J'aimerais bien qu'il aille aux JO. C'est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux, j'aimerais bien qu'il reste au PSG. C'est l'idole de tous les jeunes aujourd'hui. »

Noël Le Graët a cependant précisé qu'il n'était pas au courant concernant une décision officielle de Mbappé : « Non, je n'en sais rien (rires). En tout cas, lui, quand on lui pose la question, il répond oui s'il peut. Mais c'est difficile entre les matches de l'équipe de France, du PSG… C'est un vœu mais j'ai trouvé très sympa qu'il dise ça. »

En effet, Kylian Mbappé aura beaucoup de mal à enchaîner l'Euro 2021 (11 juin-11 juillet) avec les Jeux Olympiques (21 juillet-7 août) surtout que les clubs de football ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs pour cette compétition.

Mais l'attaquant du PSG a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté d'enchaîner les deux compétitions : « Avec la sélection, il me reste encore à remporter l'Euro. Mais j'aimerais aussi disputer les Jeux Olympiques. »

En revanche, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a déjà fait part de ses réticences : « On doit bien gérer notre joueur, protéger notre joueur, et ne pas l'exposer. Un joueur comme Mbappé doit être protégé et défendu. Il a besoin de son repos, on va parler doucement (avec la FFF) mais on va considérer tous les aspects. On a un rapport direct et clair avec la Fédération et avec le président(Noël) Le Graët, c'est sûr qu'on va parler de ça. »

D'autres joueurs sont dans la même situation que Mbappé à l'image de Lionel Messi avec l'Argentine, Mohamed Salah avec l'Egypte ou encore Sergio Ramos avec l'Espagne.