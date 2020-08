Argentine : Lionel Messi aux JO 2021 à Tokyo ?

Le sélectionneur de l'Argentine olympique serait ravi de pouvoir compter sur Messi aux JO 2021 à Tokyo.

Et si Lionel Messi faisait son retour aux Jeux olympiques ? Le sextuple Ballon d'or a déjà participé à une Olympiade, en 2008 à Pékin, et il avait remporté la médaille d'or en compagnie de Juan Roman Riquelme, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi, Sergio Agüero ou encore Javier Mascherano.



Et pour l'actuel sélectionneur de l' olympique, Fernando Batista, si Messi veut jouer l'édition 2021 à Tokyo, il sera le bienvenu comme Il l'a affirmé dans une interview à TyC Sports : « Ce serait fou de dire non à Leo ! Quel entraîneur ne rêve pas d'avoir Messi dans son équipe ? Mais l'année prochaine, il y aura beaucoup d'échéances avec notamment la Copa América. Ce sera au joueur de prendre sa décision. »

Et c'est sans doute là que le bât blesse. Car Lionel Messi rêve de remporter un trophée majeur avec l'équipe A d'Argentine. La Pulga est jusqu'à présent maudite avec une défaite en finale du Mondial 2014 et trois défaites en finale de la Copa América (2007, 2014 et 2015).

En 2021, la Copa América se disputera du 11 juin au 11 juillet tandis que le tournoi olympique de football se jouera dans la foulée du 21 juillet au 7 août. Avec seulement dix jours de repos entre les deux épreuves, il est peu probable de voir Lionel Messi se rendre à Tokyo, surtout que les clubs européens ne sont pas obligés de libérer leurs joueur pour cette compétition.