PSG, Leonardo pas chaud pour laisser Mbappé aller aux JO 2020

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne semble pas emballé à l'idée de laisser l'international français aller à Tokyo.

Kylian Mbappé jouera-t-il les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo l'été prochain ? La réponse à cette question est encore inconnue puisque la décision finale risque de revenir à son club, le . En effet, l'attaquant du club de la capitale aimerait de toute évidence y participer et Noël Le Graët, président de la FFF, a affirmé il y a quelques jours dans un entretien accordé à la LFP qu'il n'était pas contre cette idée et allait en discuter avec le PSG.

"Kylian Mbappé a manifesté l'envie de disputer cette compétition. Quand il l'a déclaré, j'ai trouvé cela super bien. [...] On est ravis, il peut y avoir des réticences, mais pas chez nous. Maintenant, on va voir. Ce n'est pas le tout de dire ''J'ai envie d'y aller'', il y aura des conséquences pour le PSG. Il faudra qu'on lui en reparle, parce que c'était lancé comme ça en l'air. Didier Deschamps, lui, s'en fiche car il aura joué l'Euro avant", a expliqué Noël Le Graët.

"Mbappé doit être protégé"

En marge du tirage au sort de la ce lundi, Leonardo a bien évidemment répondu aux questions sur le , mais il a aussi été interrogé sur la possibilité de voir Kylian Mbappé jouer les Jeux Olympiques en 2020. Au micro de RMC Sport, le directeur sportif brésilien s'est montré plus que mitigé à l'idée de voir son attaquant participer à la compétition, en sachant qu'il va également jouer l' .

"On doit bien gérer notre joueur, protéger notre joueur, et ne pas l'exposer. Un joueur comme Mbappé doit être protégé et défendu. Il a besoin de son repos, on va parler doucement (avec la FFF) mais on va considérer tous les aspects. On a un rapport direct et clair avec la Fédération et avec le président( Noël) Le Graët, c'est sûr qu'on va parler de ça", a expliqué Leonardo ce lundi. Le tournoi olympique se déroulera du 23 juillet au 8 août, alors que l'attaquant champion du monde doit déjà disputer l'Euro 2020 avec les Bleus (12 juin-12 juillet) et que le PSG reprend en principe sa saison en Ligue 1 le week-end du 8 août.

Le Brésilien a ajouté au sujet de la participation de Kylian Mbappé aux JO 2020 : "C'est toujours difficile. Aujourd'hui le calendrier est très chargé, pour tout le monde. Malheureusement il y a de la difficulté parce qu'il y a trop de matches dans une saison, là les joueurs sont vraiment chargés. On voit les blessures". Effectivement, cela paraît compliqué pour le prodige français de disputer l'Euro 2020, les JO, et d'être rapidement prêt pour reprendre la saison avec le PSG.