PSG : Mbappé aux JO de Tokyo en 2020 ?

Selon France Football, Kylian Mbappé souhaiterait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques ? C'est une hypothèse qui prend de plus en plus d'épaisseur.

Affamé de trophées et de compétitions, le champion du monde français aimerait ajouter un titre olympique à un palmarès déjà long comme le bras (une , trois titres de champion de , une , une , un Trophée des champions). Et dans cette optique, il envisagerait de participer aux JO de 2020 si l'équipe de France Espoirs se qualifie pour le tournoi, selon les informations de France Football. "Avec la sélection, il me reste encore à remporter l'Euro. Mais j'aimerais aussi disputer les Jeux Olympiques", avait-t-il déjà indiqué l'an dernier devant la presse.

Ravi de son voyage au , l'attaquant star du a bien l'intention d'y retourner, d'autant qu'une marque de cosmétiques japonaises compte aujourd'hui parmi ses sponsors.

"Les gens d'ici sont très accueillants, très sympas, j'ai vraiment envie de revenir le plus vite possible. Pourquoi pas l'année prochaine pour les Jeux Olympiques? J'ai toujours dit que c'était un rêve. Après, ça ne dépend pas que de moi", a-t-il glissé avant de quitter le sol japonais.

Deux conditions doivent en effet être réunies pour voir Mbappé prendre part aux JO : voir les Bleuets composter leur ticket, donc - ce qui est chose faite -, et obtenir un créneau dans un planning déjà bien chargé, alors que le coup d'envoi des JO aura lieu dix jours seulement après la finale de l' , que Kylian Mbappé, toujours ambitieux, a bien l'intention de viser en priorité... La FFF et son club seront donc déterminants dans cette aspiration future.