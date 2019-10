Espagne - Sergio Ramos : "Les Jeux olympiques ? C'est quelque chose que tu ne peux pas refuser"

Sergio Ramos a déclaré qu'il ne refuserait pas la possibilité de jouer pour l'Espagne aux Jeux olympiques de 2020.

Désormais recordman de sélections avec l' (168), Sergio Ramos, qui a déjà remporté les titres de champion du Monde et d'Europe, souhaiterait bien représenter son pays à Tokyo. La participation au tournoi pourrait être compliquée pour Ramos étant donné que les Jeux Olympiques débuteront moins de deux semaines après la finale de l' , prévue à Wembley.



Le défenseur du , Ramos, a toutefois indiqué qu'il était prêt à concilier un emploi du temps chargé pour pouvoir ajouter un autre honneur international à son CV.



"Il est tôt pour parler des Jeux Olympiques", a-t-il déclaré samedi après le nul en Norvège. "Mais quiconque a la chance et a été appelé à jouer aux Jeux ne dira pas non. C'est quelque chose que tu ne peux pas refuser. Il reste beaucoup de saisons et c'est une très bonne idée."



"C’est une fierté d’être l’Espagnol qui a porté ce maillot le plus de fois et j’espère encore le porter beaucoup plus. C’est dommage que nous ayons fait match nul. Je suis triste, car nous aurions aimé obtenir la qualification", a jugé Ramos.



La Roja occupe le premier rang du groupe F, après avoir remporté six victoires et un nul en sept matches de qualification jusqu'à présent, soit cinq points de plus que la , deuxième. Ramos et l'Espagne vont affronter les Suédois lors de leur prochain match de qualification mardi, le match se déroulant au Friends Arena de Solna.