Klopp s'en prend à l'UEFA ET à la Super League !

Jürgen Klopp s'est félicité du retrait de la Super Ligue, mais a aussi critiqué la nouvelle formule de la Ligue des champions.

Jurgen Klopp a de nouveau pris la parole pour critiquer ouvertement la nouvelle formule de la Ligue des champions ce vendredi, en conférence de presse, après avoir critiqué la Super League il y a de cela quelques jours.

« Vous ne pouvez pas ajouter toujours plus de compétitions, a-t-il indiqué. C'est très bien que la nouvelle Super Ligue ne soit plus sur la table, mais la nouvelle formule de la Ligue des champions n'est pas super. », a confié l'Allemand avant le match entre son équipe et Newcastle prévu ce weekend.

Le manager des Reds a ensuite remis en cause les matches supplémentaires que cette nouvelle formule va introduire.

« Dix matches au lieu de six sans avoir aucune idée d'où les placer », a-t-il résumé, avant d'ajouter : « Les seules personnes à qui on ne demande jamais leur avis, ce sont les entraîneurs, les joueurs, les supporters. L'UEFA ne nous a rien demandé, la Super Ligue non plus. C'est toujours : "Jouez plus de matches". Quelle est la raison de cette nouvelle Ligue des champions ? L'argent... Je ne sais pas du tout comment nous sommes censés gérer ces matches supplémentaires. »

«C’est génial que la [Super League] n’ait pas eu lieu, absolument génial. Cela aurait été vraiment mauvais. La situation le montre; Cela ne se reproduira plus. C'était un essai et ils n'ont pas pu le faire. Croyez-moi, pendant très, très longtemps, quelque chose comme ça n'arrivera pas - mais d'autres choses arriveront!"

«Nous parlons aux joueurs et aux managers tout le temps, et si nous mentionnons des choses, l’argument est toujours que« oui mais vous êtes bien payé »,« faites tourner votre équipe », ce genre de choses. La structure du football en ce moment n'est pas préparée pour plus de matchs, et je ne sais pas pourquoi certains autres à un niveau vraiment élevé pensent que nous devrions traiter des matchs plus compétitifs."

«Nous devons nous assurer que la qualité du football s'améliore. Pas en achetant, mais en s'entraînant. Et même les meilleurs footballeurs ne peuvent pas être aussi bons qu'ils peuvent l'être sans entraînement. Ce n’est tout simplement pas possible. Mais nous coupons constamment le temps d'entraînement. J'en ai parlé mais personne n'a vraiment écouté, ils ont dit que je me plaignais".