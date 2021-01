Juventus - Andrea Pirlo : "Ce match était capital pour nous"

La Juventus Turin est allée s'imposer à San Siro (1-3) mercredi soir, en Serie A. Un succès important pour la Vieille Dame, qui comble son retard.

C'est ce qu'on appelle une opportunité en or, qui a été manquée par l' , mercredi soir, en marge de la 16ème journée de . Opposés à la Turin, septième avec dix points de retard (mais un match en moins) au coup d'envoi, les Milanais pouvaient en effet prendre le large en tête du championnat d' .

De son côté, la Vieille Dame, distancée, pouvait passer quatrième en cas de succès. Et les hommes d'Andrea Pirlo ne se sont pas fait prier pour s'imposer (1-3) et reprendre espoir, grâce à des buts marqués par Chiesa (x2) et McKennie. Une victoire qui va faire le plus grand bien aux Turinois, mal embarqués jusque-là.

"On voulait venir avec l'état d'esprit d'une équipe qui voulait commander"

En conférence de presse d'après-match, Andrea Pirlo, l'entraîneur de la Juventus Turin, ne s'y trompait pas. "Ce match était capital pour nous. On n'a pas regardé les autres résultats, mais ce qu'on devait faire, nous. Et on l'a bien fait. C'était important ce match, surtout pour trouver un état d'esprit, on voulait venir avec l'état d'esprit d'une équipe qui voulait commander le match. Chiesa, on l'a pris pour ce genre de rôle", a ainsi analysé le technicien, avant d'évoquer la forme d'Adrien Rabiot.

"Adrien Rabiot ? Il revenait de deux matches de suspension, il était donc frais, il avait envie de jouer. Il est capable dans ces conditions de faire ces matches, de faire de grandes courses. Lui-même ne mesure pas encore ce qu'il peut faire, donc on essaie de le faire progresser match après match. Sur le but de Milan, il y avait faute au début de l'action", a ensuite ajouté l'ancienne gloire du club et de la Squadra Azzurra, qui avait prévenu les médias au mois d'octobre quant à la progression à venir de son équipe.

"Nous sommes une jeune équipe qui a besoin de travailler et il n'y a pas eu beaucoup de temps pour cela (...) Les jeunes joueurs doivent acquérir de l'expérience en jouant des matches et il peut arriver qu'ils commettent des erreurs naïves dans le cadre du processus d'apprentissage. Nous avons construit une équipe de qualité, mais c'est encore un travail en cours et il faut du temps. Les garçons apprendront par les erreurs", avait-il confié à DAZN, lucide sur la situation turinoise.