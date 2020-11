Inter - Malgré la défaite, Antonio Conte a apprécié le match de son équipe

Malgré la défaite face à Madrid (3-2), synonyme de dernière place de la poule, Antonio Conte pense que son équipe demeure sur la bonne voie.

Soir de première pour le ! Opposé à l' , mardi soir, en Ligue des Champions, le club madrilène a signé son premier succès de la saison en Ligue des Champions (3-2). Un succès précieux pour le Champion d' , totalement relancé dans la course à la qualification. Au contraire de l'Inter, dernier de son groupe.

"L'Inter a commencé à penser comme un grand"

Ambitieux, les Milanais, qui ne comptent que deux points au compteur après trois matches de C1, vont ainsi devoir lutter pour obtenir leur billet pour les phases finales. L'entraîneur de l'Inter Milan, Antonio Conte, a livré un discours sous le signe de la détermination face aux médias après la rencontre. Selon lui, tout reste à faire !

"Les trois matches de doivent nous en convaincre, nous jouons toujours comme une grande équipe. Le Real Madrid a parlé de cet affrontement comme d'une finale, et nous savons que cette équipe ne perd presque jamais une finale. Notre performance a été très importante. Je suis beaucoup plus satisfait maintenant qu'après les trois premiers matchs européens de l'année dernière", a ainsi confié l'entraîneur italien, confiant pour le match retour face aux Madrilènes.

"Des prestations comme celle d'aujourd'hui doivent nous en convaincre (...) Nous devons faire plus attention aux détails. Mais le travail porte ses fruits au niveau de la mentalité. Sinon, nous ne jouerions pas comme nous l'avons fait contre le Real Madrid. C'était un match équilibré et dans de nombreuses situations, nous avons été supérieurs. Les garçons sont fâchés pour le résultat, mais ils savent que l'Inter a commencé à penser comme un grand", a ensuite ajouté l'ancien de et de la Turin.