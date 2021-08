Inter - L'agent de Lautaro Martinez scelle l'avenir de l'Argentin

Après Romelu Lukaku, Achraf Hakimi et Antonio Conte, au tour de Lautaro Martinez de s'en aller cet été ? Cela n'a jamais été une possibilité cet été.

L'agent de Lautaro Martinez a déclaré que l'attaquant était heureux de rester à l'Inter, lui qui est notamment courtisé par Tottenham, en Angleterre. Il a ajouté que l'Argentin devra s'adapter à la "nouvelle situation" du club. L'Inter a en effet un visage très différent de l'équipe qui a remporté le Scudetto en Serie A la saison dernière.

Antonio Conte parti, Romelu Lukaku maintenant à Chelsea, Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain... Les principaux acteurs du titre remporté il y a quelques mois ne sont plus là, et un départ de Lautaro Martinez pourrait être celui de trop aux yeux des supporters. Mais l'attaquant, fidèle à ses couleurs, veut rester et continuer à gagner.

"Nous croyons qu'il y a encore de la vie à l'Inter"

"Il veut à nouveau gagner le Scudetto avec l'Inter, jouer une bonne Ligue des champions avec les Nerazzurri et, comme je l'ai déjà dit, il ne pense pas du tout à quitter l'Italie", a déclaré Alejandro Camano, l'agent de Lautaro Martinez à FCInterNews, ajoutant ensuite que son client n'a jamais accordé d'importance aux offres reçues.

"Nous ferons tout notre possible pour rester avec les Nerazzurri. Martinez est très heureux à Milan, il entretient d'excellentes relations avec ses coéquipiers et avec le nouvel entraîneur. Il a écouté de nombreuses offres, mais n'a jamais pris aucune d'entre elles au sérieux. Il croit - et nous croyons - qu'il y a encore de la vie à l'Inter."

"Lautaro ne parle pas d'argent, mais de football et de jeu. L'argent dépend de votre agent. Tout au plus, Martinez peut dire à quel point il est heureux à Milan et dans l'équipe", a ainsi confié son représentant. Pour rappel, l'Argentin avait rejoint l'Inter en 2018, arrivé du Racing, club de son pays d'origine. Il a marqué 49 buts en 132 matchs, dont 40 au cours des deux dernières saisons, aidant grandement l'Inter à remporter le championnat la saison dernière. L'objectif est clair : faire coup double cette saison.