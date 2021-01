Haaland juge le transfert d'Odegaard

Erling Haaland a indiqué que son coéquipier norvégien Martin Odegaard avait besoin de temps de jeu, suite au transfert de ce dernier à Arsenal.

L'attaquant du est convaincu que le joueur prêté par le peut bien figurer en tant que meneur de jeu chez les Gunners et estime que tout ce dont son compatriote manque pour le moment est de régularité.

"Ce sera intéressant car est un grand club en ", a déclaré Haaland à VG.

"Leur football est un peu différent, mais je pense qu'il peut s'intégrer dans le système de Mikel Arteta dans le rôle de n°10. Là, il peut s'amuser".

Plus d'équipes

«Il doit y aller et commencer à jouer. C'est ce dont il a besoin. Nous savons à quel point Odegaard peut être bon. Quand il est confiant avec le ballon, nous savons que les choses les plus incroyables peuvent arriver. Il a besoin de constance."

L'article continue ci-dessous

Odegaard avait demandé à quitter le Real Madrid en janvier en raison d'un manque de minutes en équipe première. Il n'a joué que sept fois en et n'a pas encore terminé 90 minutes pour Madrid depuis son retour de prêt de la saison dernière à la . La Sociedad avait tenté de reprendre Odegaard ce mois-ci et de renouveler l'expérience, mais un retour est devenu peu probable une fois qu'Arsenal est entré dans la course pour le signer cet hiver.

Le milieu de terrain a révélé le rôle qu'Arteta a joué dans sa décision, en disant au site officiel du club : "Je lui ai parlé avant de venir ici, bien sûr. C'était très important pour moi et il semble être un top manager et j'ai aimé ses idées, la façon dont il voit le football et aussi la façon dont il est. Il m'a donné un grand sentiment et c'était important pour moi de venir ici. Il était crucial", a ainsi expliqué le norvégien, séduit par les principes de jeu de l'ancien entraîneur adjoint de Pep Guardiola à .

"Je pense que chaque fois que vous allez dans un nouvel endroit, vous voulez vous assurer que vous vous sentez bien et qu'il y a un plan. Mais je pense que tout ici semble bien. J'aime le club et j'ai toujours aimé la façon dont le club veut jouer. Je pense que c'est un club qui me convient vraiment bien".