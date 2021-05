Giroud enfin prêt à quitter Londres ?

En fin de contrat avec Chelsea, Giroud ne laisse pas insensible le Milan AC pour en faire le successeur de Mandzukic.

En attendant de devoir retrouver Karim Benzema avec l’équipe de France, Olivier Giroud a une finale de Ligue des Champions à jouer. La jouera-t-il ? Là est une toute autre question puisque l’attaquant français a de nouveau perdu sa place dans l’effectif des Blues depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

Cette nouvelle mise à l’écart signe en tout cas très certainement la fin de son aventure avec Chelsea. En fin de contrat à la fin de la saison, il y a fort à parier que l’ancien Montpelliérain ne se contentera pas une nouvelle saison d’un statut de joker de luxe voire de ce qu’il vit actuellement. Avec ce statut de joueur libre, le seul dans le groupe retenu par Didier Deschamps pour l’Euro, Olivier Giroud ne risque pas de manquer de prétendants.

Malgré un âge avancé (34 ans) et des dernières saisons à souffler le chaud et le froid, son profil plait un peu partout en Europe. Ayant fait le choix de privilégier sa vie familiale à Londres ces dernières années, Giroud peut-il enfin sauter le pas ? C’est en tout cas ce qu’espère le Milan AC à en croire la Gazzetta dello Sport.

Avec un Mario Mandzukic qui a décidé de mettre les voiles, seulement six mois après son arrivée (0 buts), le club milanais se retrouve désormais orphelin d’un remplaçant à Zlatan Ibrahimovic. Avec la Ligue des Champions de nouveau au programme la saison prochaine, le Milan AC aimerait donc apporter de l’expérience à un groupe qui reste assez jeune dans sa globalité.

Avec Ibra et Giroud en attaque, ce sont pas moins de 92 buts en compétitions européennes, de quoi permettre aux Milanais de ne pas être en manque d’inspiration devant le but et encadrer les jeunes que peuvent être Rafael Leao. Annoncé du côté de la Juventus Turin, de la Lazio Rome ou encore de l’Inter Milan ces dernières saisons, Olivier Giroud rejoindra-t-il enfin la Serie A ? En tout cas, Mike Maignan, qui passe sa visite médicale ce mardi avec le club milanais, pourra lui souffler deux ou trois mots durant le rassemblement des Bleus.