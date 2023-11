Genésio et Rennes, c'est fini (Officiel) !

Le Stade Rennais vient d'officialiser le départ de Bruno Genesio. Le technicien français quitte la Bretagne deux ans après son arrivée.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Bruno Genesio quitte officiellement le Stade Rennais. Tancé pour le début de saison mitigé, l'ancien entraîneur lyonnais n'était plus en odeur de sainteté en Bretagne.

Bruno Genesio quitte la Bretagne

13e de Ligue 1 avec seulement 12 points en 12 journées, le Stade Rennais ne vit pas un début de saison de rêve cette année. Le club a enchaîné des mauvais résultats qui ont mis son entraîneur, Bruno Genesio, sur la sellette. Par contre, selon les indiscrétions, le tacticien français aurait souhaité lui-même, quitter le navire. Bruno Genesio ne supporterait pas le fait d'être loin de ses proches. Rennes a donc mis fin au contrat du Français ce dimanche via un communiqué officiel rendu public sur les réseaux sociaux. Le club souhaite d'ailleurs le meilleur à Genesio dans ses nouvelles aventures. «Le Stade Rennais F.C salue son parcours en Rouge et Noir, le remercie pour le travail accompli et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué du club breton.

Un palmarès vierge en deux ans

Bruno Genesio sera remplacé par Julien Stephan, qui revient donc au club deux ans et demi après son départ. En deux années en Bretagne, Bruno Genesio n'aura rien gagné avec le Stade Rennais. Tout le contraire de Julien Stephan, qui a remporté la Coupe de France en 2019 lors de son premier passage à Rennes. L'ex-entraîneur de Strasbourg sera présenté lundi au cours d'une conférence de presse à 14h.