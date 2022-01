FC Barcelone : Ambitieux sur le mercato, Joan Laporta ouvre la porte à Erling Haaland

Présent lors de la conférence de presse de présentation de Ferran Torres, le président du FC Barcelone a forcément été interrogé sur les plans du club catalan sur le marché des transferts. Et bien évidemment, le nom d'Erling Haaland, lié au FC Barcelone pour l'été prochain, est revenu sur la table. Joan Laporta n'a absolument pas exclu une arrivée de l'international norvégien la saison prochaine, mais a refusé de confirmer qu'Erling Haaland était la priorité du Barça afin d'éviter de faire monter les enchères.

"Erling Haaland ? Vous me permettrez de ne pas parler des joueurs, parce que je ferais quelque chose qui ne nous serait d'aucune utilité, ce serait mal. Parler de lui ne ferait qu'augmenter sa valeur. Nous travaillons pour renforcer les positions que l'entraîneur veut renforcer et nous y travaillons. Je ne vais pas parler de joueurs spécifiques, nous ferions une erreur. Le Barça est une référence, tous les joueurs importants l'ont comme référence et nous travaillons pour améliorer une équipe qui est en reconstruction", a affirmé Joan Laporta.

"Nous verrons bientôt la résurgence du Barça sur le plan sportif. Sur le plan économique, nous sommes sur la bonne voie. Dans le cas de Ferran Torres, nous avons fait l'exception de procéder à la signature avant d'avoir la marge salariale nécessaire pour l'engager. Mais nous travaillons pour avoir cette marge. La prochaine saison est également en cours de planification. Le secrétariat technique ne cesse de s'efforcer de constituer une grande équipe, c'est notre obligation. Tout est possible si c'est bien fait. Je suis sûr que ça va très bien se passer", a ajouté le président du FC Barcelone.

Joan Laporta n'a pas exclu de nouvelles arrivées durant ce mercato hivernal : "Nous commençons avec une addition clé pour nous et tout est possible. Nous sommes sur le marché. Le Barça continue d'être une référence. Heureusement, nous retrouvons le poids spécifique que nous devrions avoir dans le football mondial et tous les joueurs envisagent la possibilité de venir. Nous devons travailler très bien en tenant compte des paramètres sportifs et économiques".

"Il y a des besoins urgents pour cette saison pour essayer de gagner le plus de titres possible et nous allons essayer d'y répondre et de satisfaire les souhaits de notre entraîneur. L'incorporation de Ferran a été très importante. Nous annoncerons d'autres ajouts que nous avons en tête pour renforcer l'équipe au cours de l'hiver, au fur et à mesure qu'ils arriveront. Nous travaillons calmement, à notre rythme, car le marché a ses particularités. Nous travaillons pour apporter ces ajouts qui nous ont été demandés dans ce marché d'hiver", a ajouté le dirigeant du club catalan.

Le Barça n'a pas besoin de CVC

Enfin, Joan Laporta a rassuré sur l'état de santé du FC Barcelone affirmant que le mercato ne dépenderait pas de la rentrée d'argent pouvant être générée par CVC en cas d'accord avec la Liga : "Le marché hivernal est très spécifique. Malgré Ferran, le reste des autres opérations est différent. L'opération CVC ne correspond pas à la manière dont nous avons été approchés. Nous n'avons pas besoin de plus de dettes, nous avons besoin de plus de revenus à investir. Nous travaillons à la réduction de la dette. Nous l'avons déjà dit à CVC, nous sommes toujours ouverts à ce qu'ils fassent une approche en accord avec les besoins de Barcelone. C'est une opération qui, telle qu'elle est proposée actuellement, ne nous semble pas intéressante. Voici la situation. Entre aujourd'hui et demain, nous allons enregistrer Dani Alves et nous espérons pouvoir enregistrer Ferran dès que possible en fonction de l'évolution des événements. Le marché hivernal ne dépend pas de CVC".