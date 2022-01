FC Barcelone : Alvaro Morata en passe de signer au Barça !

Avec l'arrivée de Xavi sur son banc de touche, le FC Barcelone a retrouvé de l'ambition. Et pas que sur le terrain. En effet, en coulisses, Joan Laporta et Mateu Alemany, son directeur général, s'activent pour offrir à l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone une équipe compétitive dès cette saison. Les deux hommes avaient promis un mercato hivernal ambitieux malgré les problèmes économiques connus l'été dernier par le club catalan et visiblement, ils n'avaient pas menti.

La belle alternative du Barça sur le dossier Haaland

Le FC Barcelone a déjà enregistré le renfort de deux recrues de poids. La première recrue a été Dani Alves, ancien du club, revenu en Catalogne pour apporter son expérience du plus haut niveau, tandis que la seconde a été Ferran Torres. Un grand coup frappé par le Barça sur ce mercato d'hiver. Et le club catalan ne compte et ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisque l'annonce d'une troisième recrue devrait bientôt être à l'ordre du jour. Ces derniers jours, en Espagne, l'intérêt porté par Xavi pour Alvaro Morata a fait grand bruit. Le technicien du Barça a même appelé l'attaquant de la Juventus pour le convaincre de venir au Camp Nou.

Un transfert bouclé à 95%

L'attaquant de la Juventus était également très vite intéressé par ce transfert, tout comme la Juventus qui ne comptait pas le conserver au terme de la saison actuelle. Seul l'Atlético Madrid, détenteur des droits du joueur pouvait poser problème, ne désirant pas renforcer un concurrent direct en Liga. Mais selon les informations de AS, cet éventuel problème est désormais à mettre au passé. En effet, le quotidien espagnol annonce que le transfert d'Alvaro Morata au FC Barcelone est bouclé à 95%.

Selon les informations d'AS, d'après des sources proches du dossier, il ne resterait que des petits détails à régler. Alvaro Morata sera prêté pour les dix-huit prochains mois avec une option d'achat et pourrait déjà être à la disposition de Xavi pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid le 12 janvier prochain. En revanche, comme pour Ferran Torres, pour inscrire l'international espagnol en Liga il faudra réduire la masse salariale de l'équipe première afin de répondre aux exigences du fair-play financier mis en place en Espagne.

Morata-Torres, nouveau duo de feu pour Xavi

Le FC Barcelone va donc devoir s'atteler maintenant à dégraisser au plus vite en se séparant d'éléments comme Philippe Coutinho où encore Samuel Umtiti, sur lesquels, Xavi ne semble pas compter. En tout cas, si le FC Barcelone parvient réellement à boucler le transfert d'Alvaro Morata dans les prochaines heures où les prochains jours, ce sera un autre grand coup réalisé durant ce mercato hivernal. En un peu plus de deux semaines, le Barça aura réussi à rappatrier deux internationaux espagnols au pays.

Qui plus est, deux joueurs habitués à jouer ensemble en sélection nationale et qui ont déjà affiché de la complémentarité sous les ordres de Luis Enrique. Autant dire que le Barça compte bien effectuer son retour au premier plan le plus rapidement possible et compte donner à Xavi les moyens de bâtir une équipe compétitive et ambitieuse.