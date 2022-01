FC Barcelone : Xavi "ravi" de la performance de son équipe

Le FC Barcelone a débuté l'année 2022 du bon pied. Ce dimanche soir, le Barça se déplaçait sur la pelouse de Majorque pour la reprise de la Liga et était privé de seize joueurs de l'équipe première en raison des nombreux cas positifs au Covid-19 ainsi que des blessures. Pourtant, le FC Barcelone a livré une prestation plus qu'honorable. En plus d'avoir récolté les trois points grâce à un but de Luuk de Jong en fin de première période, l'équipe de Xavi a pratiqué un jeu agréable et a retrouvé des idées de jeu. Après la rencontre, en conférence de presse, l'entraîneur catalan a félicité ses joueurs pour le spectacle proposé.

Majorque - Barça (0-1)

"Nous avons imposé notre idée en première mi-temps, en deuxième mi-temps par moments et ensuite nous avons souffert. Nous sommes la deuxième équipe à gagner ici, cela montre à quel point il est difficile de gagner à Son Moix. Ce sont trois points en or pour nous, sachant que tout le monde au sommet avait perdu des points, c'était l'occasion de se rapprocher de l'objectif des places en Ligue des Champions. Cette victoire signifie beaucoup pour moi, l'équipe est unie, nous sommes une famille et nous tirons tous ensemble. Nous avons une ambiance fantastique et cette victoire renforce vraiment l'idée, le travail et le sacrifice des joueurs", a expliqué Xavi.

"La première mi-temps a été très bonne, nous avons compris comment nous devions attaquer, nous avions Mallorca dans sa moitié. En deuxième mi-temps, ils ont mieux pressé devant, c'était difficile pour nous. Marc-André Ter Stegen nous a sauvés. Je suis très heureux, surtout avec Luuk et Marc. Nous avons fait un effort titanesque. Je suis ravi de la façon dont l'équipe a concouru, car nous avons eu beaucoup de blessures. Luuk est un professionnel brutal. On parle de la possibilité qu'il parte ou qu'il ait quelques minutes, mais c'est un grand professionnel. Marc était moins confiant que d'habitude et aujourd'hui il nous a sauvés, il nous a donné les points", a ajouté l'entraîneur du Barça.

Xavi était très heureux après ce succès et espère retrouver plusieurs joueurs dans les prochains jours pour poursuivre sur cette lancée : "Nous sommes très heureux, très heureux. Nous avons beaucoup fêté parce que c'était une victoire importante et que nous étions réduits au minimum. Alves et Jordi ont été testés négatifs, c'est une bonne nouvelle. Nous verrons comment les PCRs se passent. On va récupérer des gens de Covid et des gens qui sont suspendus qui vont nous donner beaucoup. C'est une grande joie de prendre les trois points, parce que la façon dont nous allions ne semblait pas bonne et nous partons avec une journée inattendue. Seul l'Atlético a gagné. Nous sommes très proches, nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer à y croire".

Le technicien du FC Barcelone a également rendu hommage à Luuk De Jong, auteur du but de la victoire et très critiqué depuis son arrivée en Catalogne l'été dernier : "Aujourd'hui, il a été utile. Il nous a donné la victoire, à la fin il a marqué le but, son travail est extraordinaire. C'est un professionnel comme la cime des pins, la façon dont il travaille, la façon dont il s'entraîne, il est un exemple pour le vestiaire. La façon dont il s'entraîne, aujourd'hui il a fait la différence. Il reste encore un mois, on verra s'il y a des départs et des arrivées, mais ce ne sont que des hypothèses, je ne peux rien dire à l'avance".

"Riqui Puig ? Il était très bon. Les moins habitués aussi, Óscar Mingueza, Ferran Jutglà a fait un grand match, Luuk, Marc, les défenseurs centraux, Frenkie. Ils ont tous travaillé pour l'équipe. Nous voulons ce sacrifice et cette attitude. Vous vous réjouissez de leur esprit de compétition. C'est la voie à suivre. Nous devons continuer à renforcer l'idée et à y croire. Si nous jouons comme nous l'avons fait en première mi-temps pendant les quatre-vingt-dix minutes, nous y arriverons", a conclu Xavi.