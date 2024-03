Deschamps, Tchouameni et les réactions après France - Allemagne (0-2)

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, et certains de ses joueurs ont réagi après la défaite de la France contre l’Allemagne, samedi.

L’Equipe de France affrontait l’Allemagne samedi soir dans le cadre des préparatifs de l’Euro 2024. Une sortie ratée pour les Bleus qui se sont inclinés face à la Mannschaft pour la quatrième fois sous l’ère Deschamps. Le sélectionneur français est d’ailleurs apparu très déçu en fin de match et il n’était pas le seul. Découvrez toutes les réactions des Bleus après la défaite contre l’Allemagne.

Lucas Hernandez (défenseur de l’équipe de France sur TF1) :

« Ce qui a péché ? On n’a pas été bons dès le début. On n’est pas rentré dans notre match. Quand tu prends un but aussi vite, ça te perturbe. On doit tout refaire à zéro. Ça te change tout. Il nous a manqué un peu de tout. Et les Allemands ont été meilleurs que nous. J’espère que cela va nous servir pour la suite. Il va falloir se mettre en route car l’Euro va arriver très vite ».

Aurélien Tchouameni (milieu de terrain de l’équipe de France sur TF1) :

« Je pense qu’on s’est fait surclasser dans tous les compartiments. On n’a pas réussi à mettre notre plan en place. On se doit de faire plus. C’est une piqure de rappel. On a joué contre une très une très bonne équipe d’Allemagne. Il faudra compter sur eux pour la victoire finale à l’Euro. Il ne faut pas tout jeter non plus. On reste conscients et confiants en nos qualités. On va tous relever la tête ».

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur TF1) :

« On n’y était pas, c’est évident. Avec ce que demande le haut niveau et ce qu’ont proposé les Allemands. Et quand on voit ce but qu’on prend dès le début, où on est à l’arrêt. Apres, on a mis un quart d’heure pour se ressaisir. On n’avait pas tous les ingrédients. Il y a des choses qui peuvent fonctionner, mais est ce qu’on avait les moyens. Peut-être pas. On n’est pas parti avec ces intentions. Les Allemands ont fait des choses mieux que nous, même si on n’a pas eu de réussite dans les occasions. Dans l’engagement et l’agressivité, on était en dessous. Je leur ai dit la réalité dans le vestiaire, mais le premier responsable c’est moi. Au lieu d’être un pic pour nous ce soir, ça a été un creux. Consciemment ou inconsciemment, c’était insuffisant. L’absence de Griezmann nous a pénalisé ? Oui, on sait ce qu’il est capable de faire. Mais ce n’est pas une excuse, même s’il vaut mieux l’avoir avec nous. Mais même avec lui, avec le déficit qu’on avait dans nos intentions ce soir, ça aurait été compliqué aussi ».

Adrien Rabiot (milieu de terrain de l'Equipe de France sur TF1) :

« Déçu, on aurait dû faire mieux. C'était un match amical, mais il faut prendre le match par le bon bout. On ne l'a pas fait. Plus que les erreurs techniques, c'est surtout l'état d'esprit qui n'a pas été bon. Et voilà, ça mène à ce genre de résultat. C'était assez compliqué, car ils avaient pas mal de joueurs dans l'entrejeu et ceux de devant décrochaient. Ils étaient souvent dans les bonnes zones et ça combine très vite. Et on n'a pas été bons au niveau de l'intensité. Techniquement on peut rivaliser, mais quand l'état d'esprit n'est pas bon, ça donne ça ».