France - Chili : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour sa seconde sortie de la trêve internationale, la France sera face au Chili, ce mardi. Les dernières infos ici.

La France va chercher à terminer sur une bonne note la trêve internationale. Après avoir échoué contre la Nationalmannschaft (0-2), samedi pour son premier test amical avant l’Euro 2024, l'Équipe de France défie son homologue du Chili pour son second match des Journées FIFA du mois de mars. L’Orange Vélodrome est l’enceinte qui servira de cadre à ce choc entre Français et Chiliens.

France - Chili, les Bleus veulent se rattraper

Après sa cauchemardesque soirée face à l'Allemagne (0-2), samedi dernier, l'équipe de France retrouve les terrains ce mardi 26 mars pour un match face au Chili, à l’Orange Vélodrome de l’Olympique de Marseille. Pour leur dernier match de préparation avant la liste pour l'Euro 2024, les Bleus n’ont plus droit à l’erreur après avoir été battus par l’Allemagne. Un visage convaincant de Didier Deschamps et ses joueurs est attendu par les supporters de l’Equipe de France, mardi soir. Les Bleus sont sur trois victoires, un match nul et une défaite lors de leurs cinq dernières sorties.

De son côté, le Chili vient en France plein de confiance. Avant ce match contre les Tricolores, qui sont orphelins d’Antoine Griezmann, La Roja venait d’une belle victoire contre l’équipe d’Albanie (0-3). L’objectif d’Alexis Sanchez et ses coéquipiers est de faire passer la pire trêve internationale aux Bleus, notamment battre la France, qui terminerait la trêve sur une très mauvaise note. Les Rouge, Rleu et Blanc comptent deux victoires, deux défaites et un match nul.

Horaire et lieu du match

France – Chili

Match amical

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21h française

Les compos probables du match France - Allemagne

France : Maignan - Clauss, Upamecano (ou Saliba), Konaté, Théo Hernandez - Guendouzi (ou Tchouaméni), Camavinga, Fofana - Kolo Muani, Giroud, Mbappé.

Chili : Bravo – Suazo, Lichnovsky, Diaz, Isla – Nunez, Echeverria – Davilla, Sanchez, Osorio – Eduardo Vargas

Sur quelle chaîne suivre le match France - Chili

La rencontre entre l’Equipe de France et le Chili sera à suivre ce mardi 26 mars 2024 à partir de 21 heures sur la chaîne TF1.