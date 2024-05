Encore une déception pour Cristiano Ronaldo

Al-Nassr a eu besoin d'un but en fin de match pour sauver un nul 2-2 contre Al-Riyadh, un club en proie à la relégation.

Nouvelle décevante de Cristiano Ronaldo et de ses compagnons.

L'équipe de Cr7 abordait la rencontre en tant que grand favori pour prendre les trois points face à Al-Riyadh, mais cela n'a pas été le cas car les hôtes ont réussi à frustrer les deuxièmes du championnat en première mi-temps. Un tir dévié d'Otavio ouvrait le score, alors qu'Al-Nassr semblait pouvoir prendre le large. Ronaldo se voyait offrir une occasion spectaculaire de doubler la mise, mais son raté épouvantable suivait un contre d'Al-Riyadh qui se terminait par un but spectaculaire d'Andre Gray. Les hôtes ont pris l'avantage par l'intermédiaire de Mohammed Al-Aqel, qui a marqué d'un superbe coup de pied de bicyclette en trompant David Ospina, impuissant, avant que Ronaldo n'échoue une nouvelle fois devant le but, alors qu'il avait une occasion parfaite d'égaliser.

En seconde période, Al-Nassr a commencé à frapper à la porte d'Al-Riyadh, mais les malheurs de Ronaldo devant le but se sont poursuivis : il n'a pas réussi à convertir une passe de Sadio Mane dans la surface de six mètres. Les frustrations d'Al-Nassr ont commencé à croître et la tension a atteint Aymeric Laporte qui a frappé Al-Aqel d'une gifle hors du terrain, ce qui a valu au Français son deuxième carton rouge de la saison. Al-Nassr a réussi à égaliser à la septième minute du temps additionnel par l'intermédiaire de Meshari Al-Nemer.

Al-Riyadh est entré en lice avec très peu de chances de pouvoir tirer quelque chose de ce match. Après un début de match en fanfare, ils ont eu la malchance d'ouvrir le score sur une déviation cruelle d'un tir d'Otavio. Cependant, les hôtes se sont montrés à la hauteur de l'événement et des buts magnifiques de Gray et d'Al-Aqel leur ont permis de prendre l'avantage dans le temps additionnel. Cependant, une erreur du gardien remplaçant Abdulrahman Hadal a permis à Al-Nemer d'égaliser, ce qui ne leur a donné qu'un seul point dans une journée où les trois points leur auraient permis de se mettre à l'abri.