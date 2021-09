Edu : "Jugez Arsenal quand l'équipe jouera ensemble"

Le directeur technique des Gunners a défendu le mercato de son club et appelle au calme autour de l'équipe de Mikel Arteta.

Arsenal ne devrait pas être jugé trop sévèrement pour son début de campagne désastreux en Premier League, car l'équipe n'a pas été au complet, selon le directeur technique Edu.

Les Gunners occupent la dernière place du classement, n'ayant enregistré aucun point ni marqué le moindre but après trois matches. Les défaites face à Brentford, Chelsea et Manchester City ont suscité la colère des supporters qui réclament des changements radicaux.

Mais avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Nicolas Pepe et la nouvelle recrue Ben White qui manquent certains matches, tandis que Thomas Partey, Gabriel et Eddie Nketiah sont toujours hors jeu, Edu estime qu'il est injuste de les éliminer complètement à ce stade.

"Bien sûr, cela nous a fait mal d'être dans cette situation. Nous sommes blessés, je suis blessé. Je ne veux pas voir le club là-bas, mais je veux voir l'équipe jouer ensemble", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"Pour être juste, nous avons eu trois matchs et je n'ai pas encore vu l'équipe jouer ensemble. Donc, je veux voir les signatures et je veux voir l'équipe se préparer. Les trois matchs que nous avons joués contre Brentford, Chelsea et Manchester City, malheureusement nous avons eu des moments difficiles en termes de Covid et de blessures.

"Je veux voir l'équipe jouer ensemble et ensuite, jugeons l'équipe quand elle joue ensemble. Ensuite, après cela, pas de problème. Jugez-nous alors.

"Je comprends que la situation dans laquelle nous sommes maintenant est vraiment difficile. Ce n'est pas une excuse mais jugeons l'équipe lorsqu'elle jouera ensemble."

Arsenal a fait six signatures lors de la dernière fenêtre de transfert, avec White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Takehiro Tomiyasu, Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares.

Le club a été l'équipe la plus dépensière de la première division anglaise au cours de l'été, mais seuls White et Odegaard sont censés intégrer directement l'équipe type, tandis que les autres ont été recrutés pour couvrir d'autres joueurs ou pour percer à l'avenir.

La stratégie du club a laissé les supporters déçus et pessimistes quant à la saison en cours, mais le directeur affirme qu'ils se concentrent sur la construction d'une base solide sur laquelle ils peuvent s'améliorer.

"Oui, je comprends la raison [les fans ne sont pas impressionnés] car tout d'abord, ils n'ont pas encore vu l'équipe jouer ensemble, a-t-il déclaré. C'est l'une des raisons, mais je pense que nous devons voir le contexte plus large que de voir simplement l'argent autour.

"Nous avons signé six joueurs de moins de 23 ans, ce qui signifie beaucoup en termes de planification. Normalement, les gens aiment ne voir qu'une seule fenêtre, alors je dois dire que c'est une vue d'ensemble parce que nous avons commencé à planifier cette équipe il y a un an en termes de consolidation de l'équipe et pour essayer d'obtenir une meilleure base.

"Si vous vous souvenez, nous avons renouvelé Bukayo Saka et Gabriel Martinelli il y a un an avec l'intention d'obtenir ce genre de base dans l'équipe. Sur une période d'un an, nous avons signé 10 joueurs et sept d'entre eux ont moins de 23 ans. Nous avons également renouvelé sept joueurs au cours de cette période, uniquement dans l'équipe première. Cinq de ces sept joueurs ont également moins de 23 ans.

"Pourquoi avons-nous fait cela ? Parce que nous avons une raison d'essayer à nouveau de créer une bonne base et ensuite, un jour, peut-être que nous allons signer un ou deux joueurs seulement. Mais après cela, il est impossible de signer un ou deux joueurs seulement car nous avons beaucoup à faire."

Il a ajouté : "Le cas ici est que nous croyons vraiment aux joueurs que nous avons dans l'équipe. Peut-être que d'autres personnes n'y croient pas, mais nous y croyons. Si nous commençons à voir l'équipe ensemble, nous croyons en l'équipe."