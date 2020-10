Djibril Cissé défend Benedetto contre les critiques

L’ancien attaquant de l’OM, Djibril Cissé, estime que Dario Benedetto est jugé de manière trop sévère par les observateurs.

Avant-centre numéro 1 de l’OM, Dario Benedetto peine actuellement à lancer sa saison. En cinq matches joués, il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets adverses. Une stérilité qui lui a valu des critiques extérieures, que ça soit de la part des supporters ou observateurs.

Benedetto n’a pas réagi à ce qui se dit ici et là. En revanche, un certain Djibril Cissé a tenu à le faire. L’ancien buteur marseillais a mis en avant les circonstances atténuantes qui pourraient pénaliser l’Argentin. « C’est un étranger, il arrive en . On ne se fait à la ville, à la langue en un an. Il faut du temps. C’est un guerrier, ça se voit. Il va retourner la situation en sa faveur très vite », a déclaré l’ex-international français dans un entretien à La Provence.

Cissé a poursuivi en soulignant qu’un buteur a souvent besoin de confiance pour bien performer : « Là, il vit une période de difficultés, mais j’ai aussi vécu ce genre de situation. Quand on est attaquant, on a des hauts et des bas. Dès qu’il va reclaquer un but, le deuxième et le troisième vont s’enchainer. Numéro 9, c’est un boulot spécial, ingrat ».

Pour rappel, lors de sa première saison au Vélodrome, Benedetto a marqué 11 buts en 26 apparitions. Sa première réalisation est intervenue après 3 journées de championnat (contre Nice).