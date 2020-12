Disparition - Gérard Houllier est décédé à l'âge de 73 ans

Ancien sélectionneur de l'Équipe de France et ex-entraîneur de Liverpool, du PSG et de l'OL, Gérard Houllier s'est éteint ce lundi, à l'âge de 73 ans.

Après Michel Hidalgo et Robert Herbin, c'est un autre grand technicien du football français qui nous a quitté ce lundi matin. Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'Équipe de et entraîneur de , du PSG et de l'OL, devenu ces dernières années une personnalité influente en coulisses, s'en est allé à l'âge de 73 ans.

Selon les informations publiées par L'Equipe, il venait de regagner son domicile, dimanche, après avoir subi une nouvelle opération de l'aorte dans un hôpital parisien. Pour rappel, le Français avait été victime d'une dissection de l'aorte le 13 octobre 2001, juste avant un match de Liverpool.

Ce jour-là, il avait été sauvé. Depuis, il suivait un traitement médical important. Malheureusement, une nouvelle opération avait été nécessaire il y a trois semaines. Ce lundi 14 novembre, Gérard Houllier est donc décédé, laissant derrière lui un héritage important au football français, marqué par sa disparition...

L'article continue ci-dessous

Gérard Houllier, le football dans son ADN

En effet, depuis l'annonce de sa disparition, les hommages ne cessent de pleuvoir. "Coach, aujourd'hui je suis très triste. Grâce à vous j'ai pu jouer dans ce merveilleux club de ⁦

Liverpool. Un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Paix à votre âme. Merci MR Gerrard Houllier", a notamment écrit sur Twitter l'attaquant Djibril Cissé, qui avait évolué sous ses ordres sous les couleurs des Reds. "Sous le choc de cette triste nouvelle... Mes plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches. MERCI. Reposez en paix Monsieur", écrit pour sa part Houssem Aouar, joueur de l'Olympique Lyonnais, en hommage à celui qui était le conseiller du président Jean-Michel Aulas.





Durant sa riche carrière d'entraîneur, Gérard Houllier avait notamment entraîné le PSG entre 1985 et 1988. Il avait ensuite rejoint le poste de sélectionneur des Bleus en 1992, avant de filer de l'autre côté de la Manche, sous les couleurs de Liverpool, entre 1998 et 2004. Un passage en marqué par une année 2001 exceptionnelle, durant laquelle il remporta quatre trophées (Cup, , Coupe de l'UEFA et Supercoupe). À , il avait été sacré Champion de France à deux reprises (2006 et 2007).

S'il n'avait plus entraîné depuis une pige à durant la saison 2010-2011, Gérard Houllier était resté un homme influent grâce à sa connaissance pointue du football. Après avoir joué un rôle dans l'émergence des clubs de la galaxie RedBull (Leipzig, , New York), il était retourné en France pour aider au développement de l'OL en apportant sa science à Jean-Michel Aulas et prenait encore de nombreuses décisions ces derniers mois. Ce lundi, nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches.