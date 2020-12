Deux parisiens dans le XI de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a dévoilé son onze de la semaine en Ligue de Champions avec deux stars du PSG en attaque !

L'Atletico Madrid avait deux joueurs sélectionnés dans l'équipe de la semaine en après sa victoire sur le RB Salzburg.

Le triomphe en Autriche a assuré la progression de Diego Simeone et de ses hommes en huitièmes de finale de la compétition, les buteurs Mario Hermoso et Yannick Carrasco se classant tous deux dans le XI de l'équipe, sur la base de points récoltés en Fantasy Football.

Cependant, il est sans doute assez surprenant de constater qu'il n'y ait pas de place pour les stars du - qui l'ont emporté sur le score de 2-0 à la maison face au Borussia Monchengladbach pour sceller leur place en 8es de finale, Karim Benzema en profitant pour inscrire un joli doublé en première période.

L’ancien coéquipier de Benzema au Real et qui fait désormais le bonheur de la Turin, Cristiano Ronaldo, a été intégré au onze, le Portugais ayant inscrit deux penaltys lors d’une victoire 3-0 de la Juve à Barcelone.

Sans surprise, aucun joueur du Barça n'est présent dans cette sélection avec cet indigent résultat, tandis qu'aucun joueur de Séville n'a été sélectionné non plus malgré que leur équipe ait enregistré une victoire impressionnante à Rennes, ayant déjà scellé sa progression pour la suite de la compétition.

Côté parisien, on notera la présence en attaque de Neymar et de Kylian Mbappé. Critiqué ces dernière semaines, l’international français a mis fin à un an de disette en Ligue des Champions et a même fait coup double pour alourdir le score (5-1). Auteur d’un triplé face au club turc et d'une performance pleine, Neymar en a profité au terme du match pour réaffirmer sa volonté de rester à Paris malgré les rumeurs le renvoyant en Catalogne au terme de la saison.