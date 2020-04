Dejan Lovren prévient : Liverpool a encore faim de succès

Le défenseur international croate affirme que les scènes de succès à Anfield sont vouées à se répéter ces prochaines années. Les Reds ont faim !

On dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Et ce n'est pas Dejan Lovren, défenseur central des Reds, qui dira le contraire...

En effet, les Reds étaient sur le point de remporter le premier titre de avant que la pandémie de coronavirus ne freine la saison, les hommes de Jürgen Klopp n'ayant besoin que de six points à prendre lors de leurs neuf matches restants pour sceller une campagne tout simplement historique.

Ayant déjà remporté la la saison dernière, les Reds n’ont pas le sentiment d’avoir accompli tout ce qu’ils peuvent, comme l’a expliqué le défenseur international croate, lors d'un entretien accordé sur le site officiel du club, ce dimanche.

"Une fois que vous goûtez un bon repas, vous voulez le goûter de nouveau - vous ne vous arrêtez pas. C'est ce qui nous pousse. Nous voulons montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables", a-t-il expliqué. "À commencer par l'entraîneur, il a fait un excellent travail ici depuis le début. Il a montré à tout le monde qu'il avait les capacités et les compétences et il sait gérer l'équipe dans les mauvais moments et dans les bons moments. Nous n'avons pas arrêté de travailler, c'est le point principal - nous avons eu faim. C'est ce qu'il nous a apporté. Nous avons toujours faim et nous resterons affamés", a-t-il ajouté, déterminé.

L'ancien défenseur de et de affirme qu'il existe actuellement un excellent mélange d'expérience et de jeunesse au sein du club du Merseyside et il est convaincu que le mélange peut assurer le succès sur le long terme.

"Il est important d'avoir un mélange entre de très jeunes joueurs, des joueurs d'âge moyen et des joueurs expérimentés. Je pense que nous l'avons, c'est le grand équilibre. Nous sommes habitués à jouer les grandes finales et les grands matchs et nous savons comment les gérer. Même lorsque nous sommes à 1-0, nous savons quoi faire. C'est pourquoi il est important d'avoir un équilibre dans l'équipe", a expliqué Dejan Lovren, défait lors de la finale du Mondial 2018 face aux Bleus.

"Si nous gardons les joueurs importants et le noyau de l'équipe pendant de nombreuses années, nous ne ferons que grandir", a prévenu le Croate. Mais avant cela, le premier match à gagner est celui contre le Covid-19. "Restez à la maison et restez positif, restez en bonne santé parce que nous devons garder nos nerfs. Bien sûr, il y aura un moment où tout redeviendra normal. Reste positif, c'est ce que je dirais aux fans", a affirmé le joueur de .