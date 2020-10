Dans le viseur du PSG, Antonio Rüdiger "compte se battre" à Chelsea

Poussé vers la sortie par Chelsea, le défenseur allemand compte se battre pour retrouver du temps de jeu, malgré les options PSG ou Tottenham.

La saison dernière, Antonio Rüdiger a été l’uns des éléments indispensables de Frank Lampard dans le succès de . Arrivé en 2017 en provenance de l’ , le défenseur central allemand semblait enfin s’être acclimater à la .

Mais voilà, tout va très vite dans le football et malgré 28 matches la saison dernière, l’Allemand s’est vu montrer le chemin de la sortie. Du moins, l’arrivée de Thiago Silva et ses non-convocations pour les quatre premiers matches de championnat l’ont laissé penser.

"Le club ne m'a pas dit qu'il était absolument nécessaire pour moi de trouver un nouveau club et que je ne faisais pas partie des plans pour les prochains mois", a déclaré Rüdiger à The Athletic.

Face à la situation du joueur, le PSG est venu aux nouvelles tout comme le Milan AC ou encore . Finalement, aucune porte de sortie n’a été trouvée "à cause de nombreuses raisons et du manque de temps" et Antonio Rüdiger est toujours un joueur de Chelsea. Il ne compte d’ailleurs pas baissé les bras et veut prouver à Lampard qu’il mérite sa place.

"J'ai également refusé une ou deux options moi-même. Je n’étais pas prêt à tout remballer simplement parce que j’avais été exclu à plusieurs reprises. J'aime vivre à Londres et être à Chelsea."