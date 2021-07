Danilo révèle la suite pour Cristiano Ronaldo

Le défenseur brésilien de la Juventus, Danilo, croit savoir où évoluera son coéquipier Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

Danilo est convaincu que Cristiano Ronaldo restera à la Juventus et aimerait voir son ancien coéquipier de Manchester City, Gabriel Jesus, venir renforcer les Bianconeri.

Récemment, il y a eu moult interrogations concernant la star portugaise Cristiano Ronaldo. Vu que le quintuple vainqueur du Ballon d'Or n'est qu'à 12 mois de la fin de son contrat, il existe un gros doute sur ses intentions à court terme. Divers points d'atterrissage ont été évoqués pour l'international lusitanien, de l'Angleterre à l'Amérique, mais Danilo pense que le buteur de 36 ans sera de retour à Turin pour une nouvelle saison en Serie A.

Le défenseur brésilien s'est confié à la Gazzetta dello Sport à propos de CR7 : "L'avoir dans l'équipe est important pour nous car il apporte une avalanche de buts, et en plus, c'est un ami cher, nous nous connaissons depuis le Real Madrid. Il sera toujours avec nous la saison prochaine."

Un autre attaquant à la Juventus ?

Ronaldo est donc parti pour continuer avec la Juventus, et club piémontais a conclu un autre prêt pour Alvaro Morata en provenance de l'Atletico Madrid. Paulo Dybala reste également dans les petits papiers Bianconeri, bien qu'il n'ait pas encore signé de nouveau contrat. Tout cela signifie que Massimiliano Allegri aura beaucoup d'atouts à sa disposition dans le secteur offensif.

La force de frappe est importante chez les Turinois, mais il se murmure que d'autres transfuges pourraient encore arriver au club, dont un international brésilien. Danilo aimerait que compatriote Gabriel Jesus le rejoigne à Turin. Ce dernier a déjà prouvé sa capacité de s'imposer chez un grand d'Europe.

"Bien sûr, Gabriel est bon et très intelligent", a déclaré Danilo à propos de son compatriote. "Il pourrait grandir davantage en Italie car en Serie A, ils ferment bien et c'est plus difficile de marquer. Si je le pouvais, je l'amènerais à la Juventus."