Dalglish : "On ne peut pas faire comme si la saison n'existait pas"

L'ancien manager de Liverpool, Kenny Dalglish, est totalement contre l'annulation totale de la saison.

La légende de , Kenny Dalglish, a déclaré qu'elle ne pouvait pas cautionner le fait que la saison 2019-2020 «ne compte pour rien» après sa suspension en raison de la pandémie de coronavirus.

Le virus a fait plus de 6 000 morts dans le monde, avec plus de 160 000 cas officiels, le problème croissant incitant les autorités britanniques à arrêter toutes les compétitions. Bien qu'il y ait des plans provisoires en place pour que la saison recommence au début d'avril, c'est loin d'être certain, le vice-président de , Karren Brady, déclarant samedi que la chose la plus juste à faire serait de décréter la campagne nulle et non avenue.

L'ancien héros d'Anfield Dalglish ne pouvait que s'opposer à ce point de vue, son ancien club ayant établi un avantage décisif de 25 points au sommet de la . «Est-ce que toute personne qui n'a aucun programme à proposer penserait vraiment que ce serait le résultat le plus sensé de refuser à Liverpool sa chance de remporter le titre après avoir fait de très bons résultats lors de ses 29 matches de championnat jusqu'à présent pour accumuler une avance de 25 points sur avec neuf jeux restants? " s'est-il étonné dans sa chronique pour Sunday Post.

«Ma première pensée est que nous devons avoir le temps de terminer les compétitions dans notre propre arrière-cour, poursuit-il. Si cela signifie que nous devons jouer tous les deux soirs pendant trois semaines en mai, voire en juin, alors tant pis. C'est loin d'être idéal, je sais, mais chaque club serait dans le même bateau, donc ce serait des règles du jeu équitables. Ce qui ne doit absolument pas se produire, c'est que la campagne 2019-2020 soit déclarée nulle et non avenue.» Des propos qui font écho à ceux tenus par une autre icône des Reds, Robbie Fowler.