Coupe de France - Le tenant du titre se qualifie, l'exploit de Belfort !

Le Stade Rennais s'est imposé à Angers au terme d'un match de folie (4-5), tandis que le MHSC s'est incliné aux TAB face à Belfort (N2). Incroyable !

Angers SCO 4-5

Buts : Léa Siliki (37), Niang (42e,61e), Thioub (52e, 85e), Gboho (101e), Perreira Lage (105e), Gélin (110e).

Qui dit tenant du titre, dit hiérarchie à faire respecter. Ce mardi, c'est ce qu'est parvenu à faire le Stade Rennais sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa, une enceinte où il est pourtant difficile de s'imposer. Pour y parvenir, les Rouge et Noir ont d'abord profité d'une faute de main du gardien angevin et d'un but un brin chanceux de James Léa Siliki pour ouvrir le score. Sur leur lancée et dominateurs dans tous les compartiments du jeu face à des locaux inhibés, les Bretons ont ensuite doublé la mise grâce à un but du pied gauche de Mbaye Niang, lequel piquait son ballon avec brio. Le Sénégalais, encore lui, s'offrait même un doublé au retour des vestiaires, sur pénalty. Avant cela, Sada Thioub avait réduit le score à la suite d'une action confuse après un corner.



En toute fin de match, Sada Thioub y allait lui aussi de son doublé. Et la réaction angevine n'était pas trop tardive pour accrocher des prolongations, puisqu'à la 89ème minute de jeu, Stéphane Bahoken égalisait sur pénalty. Inespéré pour le SCO ! De ce fait, c'est en prolongations que les deux formations allaient devoir se départager. Et à ce petit jeu là, ce sont les Rennais qui étaient les plus inspirés. Le jeune Gboho, buteur à la 101ème minute de jeu, inscrivait le 4ème but des siens, immité ensuite par Perreira-Lage côté Angers. Le héros du soir allait être Rennais. Son nom : Jérémy Gélin, auteur d'un but splendide depuis l'extérieur de la surface. Au bout du suspense et au terme d'un match fou, les hommes de Julien Stéphan continuent donc leur aventure dans cette .

FC Limonest 1-2 FCO

Buts : Bouzit (49e), Cadiz (55e), Mavididi (120e)

À la peine en championnat, le DFCO est une équipe qui prend la quasi globalité de ses points à domicile. Opposés à la modeste formation du FC Limonest, petit club de National 3, les pensionnaires de , privés de leur attaquant Julio Tavares et de leur gardien Alfred Gomis, ont été particulièrement bousculés. Tenus en échec à la pause, ils concédaient même l'ouverture du score aux amateurs, mais réagissaient six minutes plus tard grâce à un but de Cadiz, à la suite d'un cafouillage dans la surface de réparation. Accrochés à leur rêve, les amateurs parvenaient ensuite à faire jeu égal avec le DFCO, soucieux de s'offrir une fin de match à suspense.



Généreux, les amateurs allaient être récompensés de leurs efforts, parvenant à emmener le DFCO en prolongations, et ce malgré une ultime frayeur dans le bout du temps additionnel, quand Cadiz voyait sa reprise de la tête heurter la barre transversale. Durant les 30 minutes supplémentaires, les pensionnaires de posaient le pied sur le cuir, et faisaient courir leur adversaire du soir. Toutefois, cela ne suffisait pas pour faire la différence... Jusqu'à la dernière seconde de la rencontre, tout du moins. Et pour cause, Mavididi redonnait l'avantage aux siens alors que l'arbitre avait le sifflet à la bouche. Scénario cruel pour le FC Limonest.



Belfort 0-0 (Tirs aux buts : 6-5)



Difficile à manoeuvrer, accrocheuse et joueuse à la fois, l'équipe de Montpellier, entraînée par Michel Der Zakarian, a toutes les caractéristiques d'une bonne équipe de Coupes. Néanmoins, force est de constater que cela ne s'est pas vu ce mardi soir, face à Belfort. Opposé aux pensionnaires de National 2, les Montpelliérains on en effet été dominés par les amateurs, concédant de nombreuses occasions et étant régulièrement sauvés par les prouesses de leur gardien Rulli. Ce même Rulli allait ensuite se faire remarquer de manière particulière, récoltant un carton rouge dans le temps additionnel de la seconde période. Sorti loin de sa surface de réparation, le portier espagnol stoppait l'action des locaux en repoussant le ballon de la main... Montpellier allait finir le match en infériorité numérique.



Juste avant les prolongations, Jordan Ferri croyait offrir la victoire à son équipe, mais voyait sa reprise de volée heurter la base du poteau dans les dernières secondes. Belfort était encore en vie, et allait l'être pour au moins une demi-heure supplémentaire. Irrespirable. Les prolongations ne donnaient rien, et les deux formations allaient jouer leur place en 1/4 de finale aux tirs aux buts... Celle-ci tournait en la faveur de Belfort (6-5) qui s'offrait un exploit XXL.