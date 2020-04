Coronavirus - Ceferin : "Je crois qu'il y a des options pour reprendre"

Le président de l'UEFA se veut optimiste concernant la possibilité de voir les championnats reprendre malgré la situation sanitaire.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin est convaincu que les championnats, interrompus depuis plus d'un mois désormais en raison du coronavirus, pourront reprendre et aller à leur terme, au prix de mesures de précaution nécessaires, comme le fait de jouer à huis-clos.

"La priorité est la santé des supporters, des joueurs et des dirigeants, a-t-il affirmé dans une interview au Corriere della Serra. Je suis optimiste par nature, je pense qu'il y a des options qui peuvent nous permettre de relancer les championnats et de les terminer.

"Nous devrons peut-être redémarrer sans spectateurs (à huis-clos), mais le plus important, à mon avis, c'est de jouer les matchs. En ces temps difficiles, cela apporterait aux gens du bonheur et un certain sens de la normalité, même si les matchs ne seront que télévisés. Il est préférable de jouer sans public que de ne pas jouer du tout. Le football ramènerait dans les foyers des supporters les émotions et la joie dont ils ont désespérément besoin."

"Il est tôt pour dire que nous ne pouvons pas terminer la saison"

Le dirigeant est également revenu sur la possibilité de voir certaines Ligues prendre la décision d'annuler leurs championnats, comme l'a fait la avant de se rétracter après avoir été réprimandée et menacée de sanction par l'UEFA.

"Il est tôt pour dire que nous ne pouvons pas terminer la saison. L'impact serait terrible pour les clubs et les Ligues. Nous pouvons finir, mais nous devons respecter les décisions des autorités et attendre la permission de retourner jouer."

Une position qui ne fait pas l'unanimité, notamment en , où les joueurs ne souhaiteraient pas reprendre le championnat au vu des conditions sanitaires, alors que l'UNFP s'est clairement opposée à une reprise ce lundi.