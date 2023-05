"Cinq Red Bulls" - La folie de Diego Simeone avant les matchs

Kieran Trippier s'est exprimé sur le fait de jouer sous les ordres de Diego Simeone, admettant que l'entraîneur de l'Atletico Madrid est "différent".

Trippier, qui est aujourd'hui un pilier de Newcastle, a joué sous les ordres de l'entraîneur argentin à l'Atleti pendant deux saisons et demie, entre 2019 et 2022. Il détaille aujourd'hui la personnalité intense de Simeone avant les matches, qui poussait les joueurs à se demander ce qui se passait.

"Oui, il est différent, c'est certain", a déclaré Trippier au High Performance Podcast lorsqu'on lui a demandé de comparer Simeone à un autre ancien entraîneur, Mauricio Pochettino. "La façon dont vous le voyez sur la ligne de touche, c'est comme ça qu'il est. Avant chaque match, vous le voyez faire des allers-retours dans le couloir et regarder le sol pendant 40 minutes. Je ne sais pas à quoi il pense. C'est comme s'il avait bu cinq Red Bull avant un match, il ne peut pas rester assis.

"Si vous ne courez pas pour lui, vous ne jouez pas, c'est aussi simple que cela. Il est incroyable en tant que manager".

Simeone s'est fait un nom en tant que maître de la motivation, assurant à l'Atleti une place de choix en Liga et en Ligue des champions depuis qu'il en a pris les rênes en décembre 2011. Sous sa direction, l'Atleti a atteint deux fois la finale de la compétition européenne, en 2014 et 2016, et a remporté deux titres de Liga.

Le Newcastle de Trippier affronte Leeds ce week-end en Premier League, en quête d'une qualification pour la Ligue des champions, tandis que Simeone et l'Atleti se rendent à Elche en Liga dimanche.