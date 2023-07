Chelsea : Nicolas Jackson a reçu un précieux conseil de Sadio Mane

Le nouveau joueur de Chelsea a révélé qu'il avait suivi les conseils de son compatriote Sadio Mane avant son arrivée à Stamford Bridge.

Nicolas Jackson va effectuer un énorme pas en avant dans sa jeune carrière. L'ailier de 22 ans va rejoindre Chelsea cet été, qui n'a une nouvelle fois pas hésité à mettre la main au portefeuille pour s'attacher les services d'un jeune joueur avec un très fort potentiel.

"Mané a dit beaucoup de bien de Pochettino"

Le joueur de 22 ans s'est entretenu avec le site Internet du club après avoir conclu un transfert de 30 millions de livres (38 millions de dollars) en provenance de Villarreal. Le nouvel entraîneur de Jackson sera Mauricio Pochettino, qui a dirigé Sadio Mané à Southampton, et l'ailier du Bayern Munich s'est fait un plaisir de prodiguer quelques conseils à son jeune coéquipier.

Jackson a déclaré : "J'ai parlé à Sadio Mane : "J'ai parlé de lui [Pochettino] à Sadio Mane et il a dit beaucoup de bien de lui, il a dit des choses extraordinaires à son sujet. Sadio m'a dit que le manager allait beaucoup m'aider à m'améliorer et à réussir si j'écoutais ce qu'il avait à me dire, alors c'est exactement ce que je vais faire".

Jackson et Nkunku, les espoirs de Chelsea

Les derniers mois ont été difficiles pour Jackson, qui a vu son transfert à Bournemouth échouer en janvier après une visite médicale infructueuse. L'attaquant a réagi en intégrant l'équipe première de Villarreal et en devenant l'une des stars de la Liga, avec 12 buts en championnat, ce qui a permis au sous-marin jaune de terminer à la cinquième place en Liga.

Cet été, tout est cours de changement à Chelsea, qui cherche à se reconstruire après des dépenses folles et des bouleversements au niveau de l'encadrement. Jackson cherchera à s'associer à son nouveau coéquipier Christopher Nkunku et à mettre un terme au triste bilan des Blues devant les buts.

Les deux jeunes joueurs devront palier le départ de Kai Havertz, et Joao Félix, en attaque et pourraient voir d'ici la fin du mercato l'arrivé d'un nouveau compère d'attaque, surtout si Romelu Lukaku venait à quitter le club londonien cet été.