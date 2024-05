Carlo Ancelotti - Arda Güler, la réconciliation !

Fin des mésententes entre l’entraîneur du Real Madrid et son jeune milieu de terrain turc, Arda Güler. L’amour y est.

Le Real Madrid accordait son hospitalité au Deportivo Alavés, mardi soir, au Santiago Bernabéu dans le cadre de la 36e journée de LaLiga. Un match largement remporté par les Merengue qui se sont imposés sur le score de 5 buts à zéro. Arda Güler a encore marqué, ce qui enflamme Carlo Ancelotti qui ne se retient pas.

Arda Güler s’en sort bien

Eloigné des terrains pendant un long moment en raison de blessure, Arda Güler a fini par rejouer avec le groupe du Real Madrid. Mais le jeune milieu offensif turc avait perdu patience puisqu’il n’était plus utilisé par Carlo Ancelotti, qui ne l’utilisait plus alors qu’il était rétabli. En effet, le joueur aurait alors décidé de voir ailleurs au prochain mercato. Mais cette décision est déjà passée aux oubliettes. Car il a finalement décidé de rester pour prouver ce qu'il sait faire.

Getty Images

Plus ou moins utilisé par le technicien italien en cette fin de saison, l’ancien de Fenerbahçe n’a pas hésité à montrer à ses dirigeants qu’il méritait du temps de jeu. Il était même l’unique buteur du Real Madrid face à la Real Sociedad avant la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (2-2). En onze matchs disputés sous les couleurs de la Maison Blanche, le joueur a inscrit 4 buts.

Ancelotti emballé par Güler

Entré en jeu après l’heure de jeu (62e) lors de la réception d’Alavés, ce mardi, le milieu de terrain turc a une fois encore fait parler son nom en inscrivant le cinquième et dernier but du Real Madrid dans la rencontre. Interrogé sur son jeune prodige en conférence de presse, Carlo Ancelotti, qui est prêt à garder le Turc à la Maison Blanche, n’a dit que du bien d’Arda Güler.

« Nous l'aimons beaucoup. Toute l'équipe, tout le staff, on l'apprécie beaucoup. C'est le plus jeune de l'équipe. Il a un don. Il marque des buts même quand il ne doit pas le faire. Le ballon est amoureux d'Arda Güler, c'est assez clair. Nous sommes très heureux qu'il soit ici et qu'il puisse être là dans le futur », a déclaré l’ancien coach du PSG. Sans doute, Arda Güler est l’avenir du Real Madrid.