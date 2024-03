Arda Guler, ça change tout

Après avoir laissé entendre qu'il pourrait quitter le club cet été, le prodige aurait changé d'avis.

Arda Güler, la star du Real Madrid, a connu une première saison marquée par la frustration en Espagne, mais son premier but contre le Celta Vigo le week-end dernier a semblé relâcher beaucoup de tension. Après avoir laissé entendre qu'il pourrait quitter le club cet été, le ton semble avoir changé.

Güler a montré sa frustration de ne pas avoir eu sa chance, et Carlo Ancelotti fait partie d'un groupe de plus en plus important qui pense qu'il devrait être prêté cet été afin de continuer à se développer. Le prodige turc a toujours affirmé qu'il voulait disputer sa place à Santiago Bernabéu.

Plus d'opportunités

Le journal turc Aksam (via TF) affirme que le projet de prêt de la star a été abandonné, alors qu'il cherche à gagner plus de temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti. L'Italien a déclaré après le match de dimanche que Guler aurait "plus d'opportunités", même si ce n'est pas pour demain.

Étant donné que la nouvelle vient du pays d'origine de Güler, cela correspond au point de vue du joueur, qui est manifestement convaincu qu'il n'a pas besoin de partir pour obtenir du temps de jeu. Il est peu probable que le Real Madrid ait changé d'avis au cours de la semaine écoulée sur la base de quelques minutes d'action, mais il se pourrait que des discussions aient eu lieu avec Ancelotti, qui décide en dernier ressort si le joueur est sur le terrain ou non.