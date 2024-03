Arda Guler, l'énorme conflit

Le Real n'a toujours pas décidé s'il devait tenter de prêter Arda Guler cet été, malgré deux apparitions prometteuses ces dernières semaines.

Le personnel serait divisé sur la façon dont son développement serait le mieux servi la saison prochaine. Il y a deux week-ends, il a très bien pris son but contre le Celta Vigo et a failli marquer le but de la saison d'une audacieuse frappe lointaine contre Osasuna le week-end dernier. Cela devrait être de bon augure pour Guler, qui est maintenant parti en mission internationale avec la Turquie. L'équipe du Real Madrid estime qu'il a bien réagi à leur dureté, après avoir commis des indiscrétions sur ses habitudes nocturnes, mais l'équipe est toujours divisée sur son avenir.

Le Real Madrid aurait l'intention de le garder pour la saison prochaine, selon Relevo, mais certains membres du staff pensent qu'il devrait être prêté pour avoir plus de temps de jeu afin de poursuivre son développement. Ils citent des cas comme Fede Valverde ou Brahim Diaz, qui sont partis en prêt et ont mûri à leur retour.

Quel avenir pour Arda Guler

Guler, quant à lui, a toujours maintenu son désir de continuer dans la capitale espagnole, mais la période qui s'étend jusqu'à la fin de la saison pourrait être cruciale. D'autres membres du staff craignent que sa forte personnalité ne s'intègre pas ailleurs et préfèrent qu'il poursuive un programme spécial de musculation sous l'œil attentif de Carlo Ancelotti. Les médias locaux parlent d'autres prêts, comme ceux de Reinier Jesus ou Takefusa Kubo, qui n'ont pas fonctionné, craignant que sa qualité ne soit diluée.

C'est un problème qui a souvent affligé les jeunes talents du club, peu d'entre eux ayant réussi à passer de la Castilla à l'équipe première. Même un prodige comme Guler a du mal à gagner des minutes, et il n'y a pas de voie naturelle pour s'épanouir davantage, si ce n'est en surpassant les stars comme Brahim Diaz ou Rodrygo Goes, dans le cas du jeune homme de 19 ans.