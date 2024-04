Real Madrid, la décision surprenante d'Arda Guler

La pépite du Real Madrid, Arda Guler, a pris une décision surprenante pour son avenir.

Le Real Madrid aborde la période la plus importante de la saison. Le club a une demi-finale de Ligue des Champions à jouer dans sept jours. Victorieux du Barça dimanche lors du classico, le Real Madrid est bien parti pour remporter la Liga. Par ailleurs, c’est aussi le moment choisi souvent par le club pour régler la situation contractuelle de ses joueurs surtout des cadres et des jeunes en manque de temps de jeu. Dans cette dernière catégorie, se trouve Arda Guler qui a pris une décision importante sur son avenir ces dernières heures.

Arda Guler freiné au Real Madrid

Grand espoir du football turc, Arda Guler était au cœur d’un long feuilleton l’été dernier. L’ancien milieu de terrain du Fenerbahçe était courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors qu’on l’annonçait proche du club blaugrana, c’est finalement le Real qui remporte la lutte en s’offrant le joueur pour un montant d’environ 20 millions d’euros. Mais dès son arrivée, Arda Guler a enchainé des pépins physiques qui l’ont empêché de faire ses débuts avec le club de la capitale espagnole. Remis de blessures depuis, le Turc peine à avoir du temps de jeu et n’a disputé que 98 minutes réparties sur 7 matchs cette saison.

Arda Guler ne veut pas partir

Arda Guler fait donc face à une grande concurrence au Real Madrid. Une situation qui pourrait pousser le joueur à aller voir ailleurs. Récemment, certains médias annonçaient justement que le jeune turc souhaiterait être prêté l’été prochain. On apprenait même que plusieurs écuries s’intéressaient au joueur comme l’AC Milan, Séville et le Betis Séville. Mais, le principal intéressé ne souhaite apparemment quitter le Real Madrid. Selon AS, le joueur de 19 ans n’aurait pas des envies d’ailleurs, lui qui pourrait grapiller du temps de jeu en cette fin de saison où le Real Madrid file vers le titre.