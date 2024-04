Arda Güler, Ancelotti a tranché !

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tranché pour l’avenir du jeune turc, Arda Güler, après la victoire face à la Real Sociedad.

Le Real Madrid était en déplacement à Anoeta, ce vendredi soir, pour défier la Real Sociedad dans le cadre de la 33e journée de LaLiga espagnole. A l’arrivée,, c’est la Maison Blanche qui s’en était sortie gagnante avec l’unique réalisation de sa jeune recrue estivale, Arda Güler.

Arda Güler se réjouit pour sa première titularisation

Arda Güler n’a plus joué depuis un bon moment alors qu’il n’est plus blessé. Comme l’a dit Carlo Ancelotti avant le déplacement à Anoeta, le jeune milieu offensif turc a eu droit à un bon temps de jeu, vendredi, en ouverture de la 33e journée du championnat, face à la Real Sociedad. Auteur de 68 minutes disputées avant de se faire remplacer par Vinicius Junior, Arda Güler a été l’homme qui a délivré le Real Madrid à Anoeta.

Déterminé à rester à la Maison Blanche pour faire montre de ses qualités, Arda Güler l’a prouvé ce vendredi. Servi par Dani Carvajal, l’ancien de Fenerbahçe a ouvert le score (29e) pour le Real Madrid. Le score était resté ainsi jusqu’au coup de sifflet final. Une première titularisation qui lui a valu le prix de l’homme du match. « Tout d'abord, félicitez mes coéquipiers et remerciez l'entraîneur pour cette opportunité », a déclaré Güler en zone mixte après la victoire du Real Madrid.

Ancelotti confirme pour Güler

Si des rumeurs avaient fait état de ce que le jeune milieu offensif turc avait envie de voir ailleurs en raison de son manque de temps de jeu, le joueur ne bougera pas de Madrid. Même s’il est trop tôt pour affirmer qu’il irait au bout de son contrat (2029) avec le Real, Arda Güler ne bougera pas la saison prochaine, confirme Ancelotti en conférence de presse après la victoire.

« Tous ceux qui ont moins joué en cette fin de saison ont très bien fait les choses. Arda, Dani Ceballos, Fran Garcia... Tous, très bien. Concernant Arda, j'ai beaucoup aimé son attitude, sa combativité sur chaque ballon. Il sera très important dans le futur et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il restera la saison prochaine ici », a déclaré le technicien italien, avant de commenter les quelques minutes du Turc sans ballon sur le terrain.

« J'ai beaucoup aimé. Nous savons tous qu'il a une qualité extraordinaire, beaucoup de talent. Il doit s'améliorer sur cet aspect et il est en train de le faire. Ça fait un moment qu'il travaille de manière spectaculaire et oui, il aurait pu jouer avant parce qu'il s'entraîne très bien mais il est jeune. Son heure viendra. On parle d'un garçon qui a plus de buts que de minutes joués et ça peut être un don », a ajouté Ancelotti.