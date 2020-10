Cabella positif au Covid-19 et forfait contre Rennes

Le milieu de terrain français, Rémy Cabella, ne participera mardi au match de Ligue des Champions opposant Krasnodar au Stade Rennais.

Coup dur pour Rémy Cabella. L’ancien international tricolore se faisait une joie de venir rejouer en , et qui plus est lors d’un match de Ligue des Champions. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois. Le milieu français a été testé positif au coronavirus et donc bloqué en .

Cabella a donc été placé en isolement, et ne sera donc pas en mesure de venir en aide à sa formation de Krasnodar lors de son duel contre Rennes. Il avait pourtant grandement contribué à la qualification de l’équipe russe, avec des buts décisifs inscrits en barrage contre le PAOK.

L'article continue ci-dessous

L’ex-sociétaire de ne sera pas le seul à manquer le déplacement en Bretagne côté russe. Ça sera aussi le cas de son coéquipier Evgueni Markov et de l’entraineur Mourad Moussaiev. À l’inverse des deux joueurs, ce dernier n’a pas été infecté au Covid, mais souffre simplement d’une angine.

Plus d'équipes

Troisième du dernier championnat de Russie, Krasnodar dispute la phase des poules de la C1 pour la première fois de son histoire. Au même titre que son futur opposant. Dans le même groupe figurent, pour rappel, et le .