OM – PSG : Interdits de déplacement, les Ultras parisiens sortent du silence

Dimanche, l’Olympique de Marseille accueille le PSG pour la 27e journée de Ligue 1. Mais les supporters parisiens ne seront pas au Vélodrome.

Mauvaise nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain avant le déplacement à Marseille dans le cadre du match de la 27e journée de Ligue 1 de France. Ceux-ci sont interdits de déplacement dans le sud de la France. Suite à la décision, le Ultras parisiens montent au créneau.

Le CUP en colère contre le ministère de l’Intérieur

Comme au match aller, le 24 septembre dernier, où l’Olympique de Marseille était privé de ses supporters contre le Paris Saint-Germain (victoire du PSG 4-0), le club francilien ira à Marseille sans ses fans, ce dimanche. L’arrêté du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a été publié au journal officiel ce mercredi. Le gouvernement pointe la rivalité féroce entre les deux clubs et la crainte de débordements. Une décision que dénoncent les ultras parisiens à travers un communiqué quelques heures plus tard.

Getty Images

« Bientôt 15 longues années que nous, supporteurs du Paris Saint-Germain, sommes interdits de nous déplacer à Marseille. Depuis le 24 octobre 2009 (en avril 2015, les supporters actifs du PSG étaient blacklistés et bannis des tribunes), notre liberté d'aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d'organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat... », a d’abord déploré le CUP dans son communiqué.

L'article continue ci-dessous

Un « traitement discriminatoire », selon le CUP

Conscients de la rivalité entre les deux clubs, les Ultras du PSG souhaiteraient quand même que les supporters des deux équipes soient au stade afin de donner de la motivation aux joueurs de leur club de cœur. Si les Marseillais étaient interdits de déplacement à Paris au match aller, le CUP déplore un « traitement discriminatoire » de la part du ministère de l’Intérieur.

Getty/GOAL

« Cette année encore, le ministre de l'Intérieur a émis un arrêté interdisant le déplacement des Parisiens pour le match du 31 mars prochain au stade Vélodrome. Les Marseillais avaient connu le même sort au match aller. Nous ne supportons plus ce traitement discriminatoire des fans de football, pas plus que nous n'aimons l'atmosphère aseptisée des stades sans fans adverses. Malgré la rivalité avec l'Olympique de Marseille, nous souhaitons évidemment la présence de leurs supporteurs chaque saison lors du match à Paris », a souhaité le CUP.

« Toute l'année, les supporteurs français vivent des dizaines d'interdictions ou de restrictions de déplacement. Chaque saison, la commission disciplinaire de la LFP punit collectivement les supporters indociles et ferme des stades entiers ou des tribunes populaires. Nous n'en pouvons plus de ce traitement, il est plus que temps que l'État, les préfectures et les instances du football assument leurs responsabilités et à l'instar de nos voisins italiens, allemands ou anglais, arrivent enfin à gérer les déplacements de supporters. Sans supporters, le football n'est rien. Liberté pour les ultras! », concluent les Ultras du PSG dans leur communiqué.